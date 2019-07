Facundo Amborioni le contestó a su ex novia y madre de su hijo, Morena Rial, luego de que esta confirmara que le mentía constantemente para irse a bailar con sus amigos y serle infiel, y asegurar que era mantenido económicamente gracias al dinero de su suegro, Jorge Rial.

En una extensa entrevista que le brindó a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, la hija del conductor de Intrusos indicó que el futbolista de Temperley le decía a sus amantes que estaba cómodo con el nivel de vida que tenía con ella.

En Instagram, el deportista contraatacó tras escuchar los dichos de su ex y comunicó una drástica decisión con la que al menos intentará alejarse del escándalo y las embestidas mediáticas de Morena.

“Son días de reflexión, días que solo quiero cerca de mi hijo y lejos de los medios. Se dirán muchas cosas, algunas ciertas y otras no”, inició su descargo Facundo en la sección de historias de esa red social.

“Solo voy a llamarme a silencio para resguardar a mi familia”, sentenció Ambrosioni.

Cabe recordar que su familia fue el blanco de duras críticas de su ex suegro a mediados del año pasado, cuando estalló el conflicto que tuvo con su hija. En impactantes audios que salieron a la luz, el periodista tildaba a los Ambrosioni de ser unos chorros y vagos. "La verdad, Morena, te juro te di todo, te operaste, no te cuidaste. Preferís ir a Córdoba a estar con esos vagos de mierda. Estoy podrido (…) No quiero ver a esa gente que tenés alrededor porque son todos vagos y viven de vos”, exclamaba Rial en una de las grabaciones, mientras que en otra hablaba de la posibilidad de “cagarlo a trompadas”.

En ese entonces, Natacha Jaitt dio a conocer capturas de chat en las que el conductor de Intrusos le rogaba a Morena que no esté con Facundo, por temor a una posible vinculación de su círculo íntimo con los casos de pedofilia en el Club Atlético Independiente. “Uno de los pibes que habló de tu novio. No lo involucra ni está como sospechoso ni nada, por ahora está involucrado como que conoce a uno de los pibes”, le decía el periodista a su hija.

Es muy probable que estos antecedentes sean uno de los motivos principales del voto de silencio de Ambrosioni, ya que teniendo en cuenta que le rompió el corazón a More, el conductor de América no debe estar muy contento.

Fuente: Exitoína