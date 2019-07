A pesar de haberse tomado unos días de descanso junto a su pareja en Estados Unidos, Agustina Kämpfer se tomó unos minutos para responder a las lapidarias declaraciones que Morena Rial hizo contra ella y liquidó a la joven.

"No me gusta hablar de Kämpfer, la odio. Estoy muy enojada con ella y ahora que tiene un hijo puede pedir perdón de las cosas que hizo", dijo Morena en el ciclo conducido por Ángel de Brito en El Trece.

Luego, reveló una supuesta publicación provocativa que Agustina le habría dedicado en Instagram tras enterarse que Morena se iba a realizar un bypass gástrico. "El día que se enteró que me iba a hacer el bypass, el día que mi papá lo anunció en la tele, subió el video de un gordo riéndose y bailando. Como haciéndome burla", contó, e instó a todos a buscar el clip en la cuenta de Instagram de la periodista, donde efectivamente está la publicación.

En medio de uno de los posteos de Agustina, donde hablaba de la familia que logró conformar junto a su hijo Juan y Carlos Gianella, el ex asesor de Daniel Scioli con quien se comprometió en enero de este año, varios de sus seguidores le preguntaron qué pensaba sobre lo que había dicho Morena, y ella respondió sin ningún filtro.

"Tarda en llegar y al final, al final... HAY RECOMPENSA. Esta foto me lleva a esa estrofa de Zona de Promesas, temón de G. Cerati. Me hace pensar justamente en eso, en las esperas que se hacen sentir y que al convertirse en hechos nos hacen saber que valió la pena cada segundo de perseverancia. A mí me pasó al formar mi propia familia, lo siento muy claramente. ¿Y a vos? ¿Cuál fue tu recompensa que tardó en llegar? Te leo", escribió la panelista de Nosotros a la Mañana junto a una imagen que la muestra en un metro de Nueva York.

Entonces una de sus seguidoras preguntó: "¿Qué opinas de lo qué dijo en Los Ángeles de la Mañana Morena Rial?. Que te odiaba y que te burlaste de su obesidad".

Para sorpresa de todos, la periodista lanzó: "Su resentimiento, su odio y su narcisismo no son un tema en mi vida".

Otra usuaria, escribió: "Estás bella Agustina. Siempre que puede, te da Morena. ¿Por qué?". Nuevamente, libre de filtros, la ex pareja de Jorge Rial dijo sobre Morena: "Pobrecita, es una delirante".

En tanto otra seguidora, le comentó: "Hola Agus, ¿es verdad eso que dijo la hija de Rial? No puedo creer que te hayas burlado de su obesidad". Lejos de llamarse a silencio, Kämpfer fue contundente y lapidaria sobre el tema: "Hay que tener la cabeza muy podrida para pensar algo así, pero gracias por peguntar".

Pero cuando le preguntaron "¿Por qué mentiría Morena?" y le contaron que "Dijo que dejaste sin trabajo a la niñera de tu hijo, a los gritos que tiene nacionalidad peruana y la tenías en negro y por ese motivo no la indemnizaste", la periodista dejó de responder.

¿Responderá Morena? ¿Dirá algo Jorge Rial?

Fuente: Exitoína