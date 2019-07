A medida que pasan las horas, Morena Rial da a conocer más detalles sobre su ruptura con Facundo Ambrosioni. Hasta el momento, se sabía que el motivo central de la crisis fue porque el joven le fue infiel, sin embargo ahora la mediática sembró la duda de violencia.

Así lo dio a entender este jueves en Pamela a la Tarde cuando se refirió a su mal momento. "Hubo una infidelidad y algo un poquito más grave. Pasaron bastantes cosas", comenzó a decir la joven.

Por lo que Carlos Monti preguntó si hubo violencia. Al respecto, la hija de Jorge Rial contestó: "No puedo hablar de este tema en este momento. En unos días puede ser que lo hable. Estoy con un abogado".

"Él no se quería ir de la casa. Hasta ayer, cuando me empezó a pedir explicaciones de mi vida estando ya separada de él, le dije que no le debía explicaciones, que se ocupe del hijo y nada más. Que se olvide de mí. Ahí empezó a putearme y terminó todo mal", continuó.

Enseguida, Amalia Granata indagó: "¿Sólo te insultó o se puso más áspera la situación?". "Ayer me insultó nada más…". Rápidamente Monti irrumpió: "Quiere decir que inferimos que pudo haber habido alguna alternativa más violenta". "Inferimos, sí", aclaró Morena.

Luego de sus palabras, le consultaron si iba pedir una perimetral para su exnovio. No obstante, su respuesta sorprendió a todos: "Posiblemente. Francesco es lo más importante. Estoy muy ligth con las cosas que estoy diciendo. Trato de controlarme. No puedo hablar".

Por último, la mamá de Francesco se refirió a la reacción de su padre. "Mi papá me dijo que me quede tranquila, que me iba a ayudar en lo que necesite. Me contiene él y mis amigos. Facundo consiguió trabajo hace cinco meses gracias a mi papá. Que no se haga porque mi papá paga el alquiler, la chica que me ayuda con Francesco, el súper. Mi papá paga todo, y él se gastaba la plata en joda, parece. A Francesco no le va a faltar nada porque está mi papá", concluyó.

