Ángel de Brito destrozó a la China Suárez tras la filtración de los chats con Wanda Nara: "Caradurez"

Arde el "Wandagate" con nuevos chats filtrados entre Wanda Nara y la China Suárez, que muestran la conversación de las dos mujeres después de la infidelidad en París y el desesperado intento de Mauro Icardi de salvar su matrimonio. En el aire de "LAM", Ángel de Brito reaccionó a los mensajes entre las mediáticas y realizó un filoso análisis de la tercera en discordia.

Fue durante la emisión del lunes que el conductor de América TV leyó los chats filtrados por Yanina Latorre tras su pelea con la China Suárez en Instagram. En los mensajes se puede ver cómo la actriz le revela su infidelidad a Wanda Nara con intención de ayudarla, llegando a darle consejos de pareja para que la aventura de su marido no termine en una separación.

Ángel de Brito, filoso con la China Suárez por los chats filtrados con Wanda Nara

"Ahora, es el nivel de caradurez más grande que yo vi en mi vida", explotó Ángel de Brito al leer los mensajes filtrados donde la actriz le recomienda a la conductora de Telefe probar terapia de parejas. "Ella habla como si no tuviera nada que ver y encima le da consejos a la otra. Por eso Wanda está crispada, loca", agregó, empatizando con Wanda Nara y su guerra contra la China Suárez.

En la conversación sucedida en 2021, la China Suárez contó todos los detalles de su encuentro con Mauro Icardi en un hotel de París, con capturas de sus conversaciones "para que veas que no te miento", y llega a hacerle una oferta hot a Wanda Nara. Por sobre todo, la actriz se mostró arrepentida y firmemente del lado de la empresaria: "No quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco".

Los polémicos mensajes de la China Suárez a Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

La ex "Casi Ángeles" le aseguró a Wanda Nara que no concretó sexualmente su encuentro con Icardi ("A mí me vino. Él estaba con fiebre. Y charlamos"), y le aseguró que no tenía intención de volverse la amante de su esposo. "Soy egocéntrica y no me bancaría ser la segunda de nadie. Porque se lo que me merezco", escribió la actriz, que hoy acompaña a Mauro Icardi en Turquía mientras se recupera de una lesión.

Mientras tanto, Wanda Nara permanece en silencio sobre el nuevo capítulo de su escándalo. En redes sociales, después de lanzar una filosa indirecta a la China Suárez, la modelo y empresaria se limita a compartir postales de las vacaciones de sus hijos. Todo indica que Nara se concentra en su presente con L-Gante, fortaleciendo su relación después de una breve ruptura.

La inesperada oferta de Mauro Icardi a Wanda Nara para salvar su relación

Mauro Icardi le ofreció tener un hijo a Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

La nueva ola de mensajes filtrados tampoco dejó bien parado a Mauro Icardi. Yanina Latorre compartió capturas de la conversación entre el delantero del Galatasaray y Wanda Nara cuando ella primero descubre su infidelidad con la China Suárez y le pide separarse. Al parecer, el futbolista buscó reconciliarse con su mujer ofreciéndole expandir su familia con un bebé.

"¿Querés que tengamos un hijo varón? Para cambiar esto, que traiga biena energía a nuestra familia?", le preguntó Icardi a Wanda Nara en un mensaje que ella después le reenvió a Eugenia Suárez. La reacción de las mujeres en su conversación privada lo dijo todo: "Ah no, que miedo", comentó la China. "Es cualquiera, y qué caraj... tiene que ver", se quejó Nara, atónita.