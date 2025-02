El chat que confirma que Mauro Icardi no pudo consumar con la China Suárez en París

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara se debaten millones en su divorcio, nuevos chats privados se filtraron a la prensa y revelaron detalles inéditos sobre aquel fatídico encuentro entre el futbolista argentino y la China Suárez. Al parecer, el encuentro furtivo que desató la polémica hoy conocida como "Wandagate" ni siquiera se habría concretado, y sería por un problema del mismo Icardi.

Así lo contó Yanina Latorre después del ataque de la China Suárez en Instagram. Al parecer, la actriz se contactó con Wanda Nara después de verse con Mauro Icardi en un hotel de París, allá por 2021, para decirle que nada sexual pasó entre ellos. El mismo Icardi confirma esta versión en un chat con su entonces esposa, donde revela el motivo que le impidió tener relaciones con su amante.

La confesión íntima de Mauro Icardi sobre su encuentro con la China Suárez en París

Mauro Icardi le aseguró a Wanda Nara que no tuvo relaciones con la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre

En los mensajes, Mauro Icardi le confiesa a Wanda Nara que no concretó con la China Suárez porque tuvo problemas de desempeño: "Porque vos valías la pena y yo se lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos, y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mí", le aseguró a su esposa.

"Y te repito, vale la pena pelear y luchar por amor verdadero como el mío y el tuyo. Por la familia hermosa que tenemos y por el futuro tan prometedor que podemos tener. Eso me llena de valor para pelear y luchar con vos", agregó el delantero del Galatasaray. Sin embargo, Wanda Nara no se conmovió: "No voy a pelear por alguien que vio desnuda a otra mina".

La China Suárez también confirmó que no concretó con Mauro Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre

En los chats que muestran qué le dijo la China Suárez a Wanda Nara tras verse con Mauro Icardi, la actriz también le asegura a la conductora de Telefe que no tuvo relaciones sexuales con su marido en el encuentro que tuvieron: "A mi me vino. Él estaba con fiebre. Y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y... él tampoco. No lo digo para nada. Sólo para que sepas cómo fue todo".

La actriz, que esta semana viajó con Mauro Icardi a Turquía para acompañarlo en su recuperación, también se encargó de asegurarle a la mediática que no tenía intenciones de volverse la amante de su esposo: "Soy egocéntrica. Y no me bancaría ser la segunda de nadie, porque se lo que me merezco", afirmó.

La inesperada propuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara para salvar su relación

Mauro Icardi le ofreció a Wanda Nara tener otro hijo. Foto: Instagram @yanilatorre

Los chats filtrados por Yanina Latorre revelan todavía más información sobre la relación entre las tres personas del momento. En su conversación con la China Suárez, Wanda Nara le confiesa que recibió una inesperada propuesta de Mauro Icardi para salvar su relación tras su infidelidad: "¿Querés que tengamos un hijo varón? ¿Para cambiar esto, que traiga buena energía a nuestra familia?".

Cabe mencionar que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas, Francesca e Isabela, cuya tenencia se disputan frente a la Justicia. La ahora novia de L-Gante reaccionó a la oferta de su exesposo como se podría esperar: "Es cualquiera, y qué caraj... tiene que ver. En la mente de él quería divorciarse y meterse con vos, estar de joda. No entiendo", le confesó a la China Suárez.