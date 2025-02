La indirecta hacia Wanda Nara de la China Suárez que sorprendió a todos y generó polémica

Wanda Nara se vio nuevamente en el ojo de la tormenta, gracias a una publicación de la China Suárez junto a Mauro Icardi. En esta ocasión, la actriz eligió una vestimenta que encendió la polémica porque su elección fue interpretada por muchos como una indirecta hacia la modelo.

¿Un mensaje oculto de La China Suárez a Wanda Nara?

Durante su estadía en Turquía, la China Suárez compartió una foto abrazada por Mauro Icardi, pero fue el pijama que llevaba puesto lo que desató una ola de comentarios. Yanina Latorre, siempre pendiente de este tipo de detalles, no tardó en asociar esa prenda como un guiño a Wanda. “Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo”, comentó. Con estas palabras, la periodista insinuó que su vestimenta no era un simple gesto de moda, sino una señal con intenciones claras.

La publicación de Yanina Latorre que alteró a La China Suárez e hizo reaccionar a Mauro Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre.

El pijama de Suárez tenía un diseño llamativo de Kuromi, un personaje infantil conocido por su actitud desafiante y provocadora, cualidades que Latorre vinculó con el comportamiento de la actriz hacia la conductora.

Los comentarios de Yanina Latorre avivaron nuevamente la polémica Icardi-Nara. Foto: Instagram @yanilatorre.

La respuesta de Icardi ante las polémicas sobre la ropa que usó La China Suárez

Mauro Icardi, fiel a su estilo, salió al paso de las críticas de Yanina Latorre. A través de sus historias de Instagram, el futbolista se encargó de desmentir las afirmaciones de la panelista de LAM. En primer lugar, aseguró que la ropa no era la misma de la que se hablaba y le pidió que verificara la información antes de hacerla pública.

Por su parte, la China Suárez también reaccionó, y no dudó en manifestar su enojo. En un mensaje directo, acusó a Latorre de obsesionarse con ella y reveló que había intentado contactarse con su abogado para arreglar posibles juicios, pero aclaró que no iba a aflojar.

Esta vez, Mauro Icardi decidió responder. Fotos: Instagram @mauroicardi.

Yanina Latorre no dio el brazo a torcer ante las respuestas de la China Suárez y Mauro Icardi

Como era de esperarse, Yanina Latorre no se quedó callada ante las respuestas de Icardi y la China. Con su tono habitual, contestó en redes sociales: “Si miento o invento, ¿por qué pierden su tiempo en dedicarme historitas en su luna de miel?”. Además, demostró que no le importa lo que piensen de ella y cuestionó al futbolista sobre los escándalos que salieron a la luz en los últimos meses.