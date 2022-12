Logra una piel soñada con estos rodillos absorbentes de grasa

Los rodillos absorbentes de grasa para tratar el brillo la piel del rostro son la gran novedad en el mundo beauty. Conócelos y adóptalos para siempre.

Una tendencia beauty que nació en TikTok: los rodillos absorbentes de grasa

Las redes sociales han ofrecido el escenario perfecto para compartir consejos beauty: las it girls especializadas tienen los mejores tips de maquillaje, los datos de las marcas y los secretos de aplicación más efectivos.

Los tutoriales de cómo usar rodillos absorbentes abundan en las redes. Fuente. TikTok @makeupbyalissiac

Es por eso que, apenas comenzaron a señalar este hit de los rodillos absorbentes de grasa, su uso se volvió viral y no es casualidad: las especialistas están en lo cierto en cuanto al asombroso efecto blur que otorga en la piel.

¿Cómo funcionan los rodillos absorbentes de grasa?

Perfecto para pieles grasas, este rodillo con una sola pasada transforma el rostro casi como un filtro con efecto mate ya que empareja la superficie. Y, aunque no es tratante, se ha vuelto una manera de lucir la piel natural, radiante y perfecta en un minuto, como un maquillaje súper efectivo que luego terminas con la base.

Se trata de un elemento esférico que se coloca gracias a una especie de tubito, como si fuera un labial, y está hecho de piedra volcánica. Ésta, por su porosidad, absorbe la oleosidad que sobra en la piel, liberándola de brillo.

El acabado es super natural y solo basta usar estos matificantes para equilibrar cualquier tipo de piel, ya que no toma más cantidad que lo que “sobra“ y por ello el rostro no se altera. Esto es importante para que la piel de la zona no pierda el delicado glow natural que irradia cuando está sana y limpia.

¿Lo mejor de estos rodillos absorbentes de grasa? ¡Se pueden usar incluso sobre el maquillaje para terminarlo! Se trata de la mejor manera de retocar una vez colocado tu make up, sin manchar ni tener la necesidad de sumar otra capa de base para emparejar lo que se haya corrido. ¡Una maravilla!

Los hay de todas las marcas: Revlon, She Glam, entre otras firmas cosméticas masivas. ¡Ve por el tuyo!

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.