La Met Gala es uno de los eventos fashion más esperados en el año. Se celebra el primer lunes de mayo de cada año y es organizado por Anna Wintour en las escaleras del museo neoyorquino. Es un momento donde las celebridades y diseñadores de moda dicen presente con modelos dignos de estar expuestos en las vitrinas. En esta ocasión, fue Kim Kardashian y su espectacular look inspirado en Marilyn Monroe quien se llevó todas las miradas.

Met Gala 2022: Época dorada

Ante todo, vale recordar que esta edición del Met Gala ha recuperado la normalidad luego de que en el 2021 se tuviera que celebrar en el mes de septiembre por la pandemia. Si bien en ese momento se pidió a los invitados que evocaran el espíritu de la independencia norteamericana, este año los organizadores fijaron el nuevo dress code en la época dorada. Un periodo histórico que abarca desde 1870 a 1890, y se caracterizó por la prosperidad económica y la industrialización.

Una de las figuras más esperadas era Kim Kardashian y no decepcionó. Deslumbró a todos con su espectacular look inspirado en Marilyn Monroe.

Kim Kardashian dejó a todos sin palabras con su look

La empresaria Kim Kardashian no pasó desapercibida por la alfombra roja del Met Gala y posó con su actual pareja, el actor Pete Davidson. Para los que estaban ansiosos de verla con un traje transparente y ceñido, como el que presumió en el 2019 o más vanguardista como el look negro del año pasado, es probable que se hayan decepcionado.

Sin embargo, fiel a su estilo, la empresaria se guardó un as en la manga ya que el ajustado traje color piel que lució, recubierto en miles de pequeños cristales, perteneció nada más y nada menos, que a Marilyn Monroe. Un verdadero viaje en el tiempo.

El mítico vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian se inspiró en la mítica actriz, quien saltó a la fama a los años 40. Monroe había utilizado este vestido para cantarle el feliz cumpleaños al presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, en 1962 durante una fiesta que se celebró en el Madison Square Garden.

El icónico vestido tenía 2.500 cristales bordados, se hizo a la medida para la fallecida artista y luego se terminó de coser sobre ella antes de que hiciera su actuación frente al presidente JFK.

Dicho traje fue nombrado "el vestido más caro del mundo" y se ha subastado dos veces. La última tuvo un récord Guinness incluido ya que el museo Ripley's Believe It or Not, lo adquirió por $4.8 millones de dólares.

Un viaje en el tiempo: Kim Kardashian tuvo un pequeño obstáculo

Durante una entrevista para Vogue, Kim Kardashian contó que ya lo venía pensando desde el año pasado: "Tuve la idea después de la gala del año pasado. Pensé, ¿qué hubiera hecho para el tema de [moda] americana si no hubiera llevado el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano en lo que puedes pensar? Y eso es Marilyn Monroe".

Eso sí, también confesó que tuvo un obstáculo para poder presumir de tal diseño de Jean Louis. Tuvo que perder 16 libras en solo 3 semanas para que el vestido le entrara: "No se puede modificar, así que tengo que caber en él perfectamente".

Además de que consiguió lucir el exclusivo vestido inspirado en Marilyn Monroe, la socialité también encarnó su espíritu con el cabello recién teñido de rubio platino, unos aretes brillantes y la estola de pelo corto blanco. Sublime.

A ti ¿Te gustó como lució el vestido de Marilyn Monroe?