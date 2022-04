Este es el grado de estudios de Kim Kardashian

Desde hace varios años, Kim Kardashian ha dejado clara su ambición de convertirse en abogada. Ha trabajado duro y estudiado, y recientemente superó un obstáculo clave en su camino para lograr su meta.

La celebrity ha sido abierta sobre cada paso en su camino para convertirse en abogada, pero no está adoptando el enfoque convencional para estudiar, pues ha decidido no asistir a la Universidad y conseguirlo a través de otro camino.

¿Kim Kardashian tiene un título universitario?

Kim Kardashian estudió en la escuela Marymount High School, una vez que se graduó asistió a Pierce College en Los Ángeles pero nunca finalizó sus estudios. A pesar de que no tiene un título universitario, ha decidido obtener una licenciatura en derecho, que es una ruta perfectamente aceptable aunque un poco atípica.

Anunció por primera vez en 2019 que recibió capacitación para ser abogada a través del programa de estudio de la oficina legal, que es un programa en el que los aspirantes a abogados se capacitan bajo la supervisión de un abogado o juez con experiencia.

Este camino es mucho menos común, y también requiere que los futuros abogados tomen y aprueben el Examen de Estudiantes de Derecho de Primer Año de California, una prueba de un día de duración que los aspirantes a abogados deben tomar si eligen no ir a la facultad de derecho.

El 13 de diciembre de 2021 Kim Kardashian compartió la noticia de que había aprobado el examen en Instagram después de recibir los resultados.

"¡¡¡OMFGGGG, APROBÉ EL EXAMEN!!!”, escribió junto a fotos de ella luciendo un mono azul. “Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la facultad de derecho, sepa que esto no fue fácil ni me fue regalado”.

Kim podrá dar el siguiente paso en su carrera

Debido a que Kim Kardashian pasó ese examen, ahora puede tomar el que le falta, lo que le permitirá obtener una licencia como abogada.

Kim ya había tomado el examen tres veces en los últimos dos años, pero esta fue la primera vez que lo pasó. Esta fue también su última oportunidad para lograrlo, ya que California generalmente solo permite que las personas tomen el examen tres veces.

No está claro cuándo Kim Kardashian planea tomar el examen completo, pero ha superado un obstáculo importante y ya cada vez le falta menos para cumplir su objetivo.

¿Sabías que Kim Kardashian se está preparando para ser abogada?