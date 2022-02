La relación de Kim Kardashian y Pete Davidson se remonta a mucho tiempo atrás, ya que resulta que la pareja se conoció hace años cuando la estrella de los realitys todavía estaba con su ex pareja, Kanye West.

Kim Kardashian comenzó a salir con Pete Davidson en octubre del año pasado después de que apareciera en Saturday Night Live, solo ocho meses después de que solicitara el divorcio de Kanye.

Sin embargo, los fanáticos están comenzando a recordar cuando los caminos de estos dos tortolitos se cruzaron por una razón completamente diferente a la actual. Fue en una cena que compartieron junto a Kanye West en el 2019.

¿Cómo se conocieron Kim Kardashian y Pete Davidson?

En caso de que esté tan confundido como nosotros con la información que te acabamos de compartir anteriormente, esto es lo que sucedió.

Todo comenzó cuando Pete Davidson y el actor Timothée Chalamet se unieron para celebrar el cumpleaños número 35 del rapero Kid Cudi hace tres años, y Kim Kardashian apareció poco después.

Kim Kardashian incluso compartió fotos de la velada en sus redes sociales en donde se podía ver a Kanye y Pete cenando juntos.

Recordando la cena de estrellas solo unos pocos meses después de que ocurriera, Pete Davidson le contó a Jimmy Fallon en The Tonight Show que vivió una experiencia bastante incómoda esa noche.

Resulta que Pete Davidson se quedó y tuvo que pagar la enorme cuenta de la cena, pues él ya le había entregado su tarjeta de crédito al mesero pensando que solo estaría comiendo con Kid Cudi y Timothée.

Sin embargo, pocos minutos después le avisaron que Kim Kardashian se uniría a ellos en el elegante restaurante Nobu, lo que significó que terminó pagando la cuenta de todos.

Los fanáticos han estado resurgiendo la historia, con un tweet muy ocurrente que dice: "Pete Davidson está saliendo con Kim Kardashian solo para vengarse de Kanye por hacerle pagar la cena en Nobu".

Otro respondió bromeando: “Esta ha sido mi teoría todo este tiempo”. “Me encanta esta trama”, agregó un tercero.

Davidson se refirió públicamente a Kardashian como su novia por primera vez

Mientras discutía su aparición en un comercial del Super Bowl de Hellman's en "PEOPLE (The TV Show!)", el famoso comediante hizo un resumen de su vida cotidiana.

"Bueno, realmente no tengo Instagram, no tengo Instagram o Twitter ni nada de eso. Entonces, la mayor parte de mi vida diaria es subirme a los autos y aparecer en un set", relató Pete Davidson, y continuó, "O, si estoy libre, me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia adentro. Así que no hago mucho".

El comentario marcó la primera vez que Pete Davidson se refirió públicamente a Kim Kardashian como su novia.