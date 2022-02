Un romance rodeado de escándalos. La relación de Julia Fox y Kanye West, desde que comenzó, enfrenta constantes cuestionamientos. Además de querer saber cómo se enamoraron, ahora todos quieren saber sobre la veracidad de su amor, ya que, son varias las personas que han puesto en tela de juicio lo rápido que va todo entre ellos.

Una historia de amor controversial: Cómo se enamoraron Julia Fox y Kanye West

Julia Fox y Kanye West se enamoraron en medio de circunstancias que dieron mucho para dudar. Su romance comenzó cuando el rapero Kanye West se estaba divorciando de Kim Kardashian. No podía ser de otra manera que, a partir de ese momento, todas las especulaciones llegaron hasta la actriz de 32 años.

Llegaron a decir que es novia de West por interés. Pero, ante tantos señalamientos, la actriz no se quiso quedar callada y se defendió de todos los comentarios. El romance de Kanye West y Julia Fox comenzó justo en el momento en que comenzó Año Nuevo. Fue la mismísima actriz que reconoció que, la química entre ellos, fue inmediata.

Cabe recordar que los reportes de esta relación circularon por primera vez a finales de diciembre, cuando un medio televisivo compartió fotos de los dos juntos en un restaurante en Miami, Florida. En ese momento, dicha publicación señaló que fuentes cercanas al rapero, afirmaban que “no es nada serio” ya que West está “disfrutando de la vida de soltero”.

Por su parte, Fox contó que ambos, desde el primer día la pasan muy bien juntos y, aunque muchos piensen que su noviazgo con West es un truco para poner celosa a Kim Kardashian, lejos están de eso. De hecho, vale recordar que la misma se encuentra saliendo con Pete Davidson.

Mientras muchos dudan de cómo se enamoraron, esta relación comenzó con un costoso regalo que Kanye hacia la actriz. Al parecer, le regaló una habitación llena de ropa y, tras verse constantemente en citas en restaurantes de lujo, muchas personas allegadas a la pareja y hasta los fans del rapero, aseguran que este amor no es real. Esencialmente, dudan de la veracidad de los sentimientos que tendría Fox y solo señalan que está con el rapero por fama y dinero.

Julia Fox se defiende de las críticas en su relación con Kanye West

Evidentemente, los comentarios le llegaron a Julia Fox y no dudó en responder fuertemente, defendiéndose. Primero, desmintió todo tipo de rumores que señalan que está saliendo con Kanye West por interés. Luego, entre risas, aseguró que le resta importancia a lo que piensen sobre su romance con el famoso cantante.

A través de su más reciente podcast "Forbidden Fruits", dijo: “Es gracioso porque estoy recibiendo toda esa atención, pero, honestamente no podría importarme menos”. Asimismo, añadió: “la gente no para de decir ‘sólo estás con él por la fama, Sólo estás con él por el dinero’. Cariño, por favor. He salido con multimillonarios toda mi vida adulta”.

Por su parte, Kim Kardashian también dio su opinión acerca del romance entre Julia Fox y Kanye West. La socialité no los toma en serio y así lo reveló una fuente muy cercana a la ex pareja: “Kim piensa que es cómico cómo Kanye pasó de pedirle una nueva oportunidad a dar a conocer a su nueva chica por toda la ciudad en cuestión de días (…) ella sabe que no es serio y que son las típicas travesuras de Kanye”.

¿Tú crees que realmente se enamoraron Julia Fox y Kanye West?