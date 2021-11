Kanye West no quiere dejar a Kim Kardashian pero la reemplaza por modelo 22 años menor

Kim Kardashian, socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense ha acaparado todas las cámaras desde su separación del rapero Kanye West. Kim, mundialmente famosa por el programa de telerrealidad “Keeping Up with the Kardashians”, es una exitosa empresaria que en 2016 llegó a ser portada de la revista “Forbes” como una de las empresarias más codiciadas del mundo ya que su marca de cosméticos “KKW BEAUTY” está valorada en mil millones de dólares, lo cual hace que según estimaciones de "Forbes" la socialité valga más de 900 millones de dólares.

Increíblemente en el 2020 Kardashian, se volvió billonaria tras vender el 20% de las acciones a la empresa de maquillaje y cosméticos “Coty”, mismo año en que se separó de su marido, Kanye West. El rapero, cantante y productor musical parece haber superado en parte a la empresaria ya que estaría saliendo con una súper modelo más de 20 años menor que él.

No obstante Kanye West ha confundido a todos los fans ya que en una reciente entrevista aseguró que todavía quiere estar con su ex esposa Kim Kardashian. Tal parece que el rapero no quiere soltar a su ex esposa pero la a vez mantiene una relación con Vinetria, una modelo de 22 años de edad.

Kanye West, de 44 años, y Vinetria asistieron a su primer evento público juntos el pasado fin de semana ya que fueron al juego de baloncesto debut de su equipo “Donda Academy en Minneapolis”. Este sería el segundo romance público de West desde que Kardashian solicitó el divorcio en febrero después de siete años de matrimonio y cuatro hijos juntos. Recordemos que el rapero salió brevemente con Irina Shayk, ex novia de Cristiano Ronaldo, aunque las fuentes sostuvieron que solo eran amigos que se conocían desde hacía mucho tiempo.

Imagen: Page Six

Por su parte Kim Kardashian ha estado generando rumores de posible romance con la estrella de "Saturday Night Live", Pete Davidson. Según una fuente cercana, las Kardashian estarían preocupadas por Kanye West y su reacción ante el nuevo vínculo de Kim con Davidson ya que el rapero no quiere dejarla ir del todo.