Fue una gran sorpresa para el mundo del espectáculo y sobre todo, para Kim Kardashian. Kanye West e Irina Shayk estarían saliendo hace muy poco tiempo y la noticia despertó muchos sentimientos.

Cabe recordar que la pareja Kim Kardashian y Kanye se divorciaron hace solo 4 meses. Luego de llevar un matrimonio 7 años es lógico que los sentimientos todavía estén aún a flor de piel.

Hasta el momento esta nueva relación entre Kanye West e Irina Shayk se desconoce si va en términos de pareja o simplemente es para divertirse. Aunque, lo cierto es que según allegados se sienten muy cómodos el uno en compañía del otro.

Pero claro, parecería ser que Kim Kardashian tiene celos de la nueva pareja de Kanye tras haberse filtrado unas imágenes -a través del Daily Mail- en donde se puede ver a la nueva pareja dando un paseo y disfrutando de una escapada romántica.

Según los rumores, una vez pasado dicho viaje, tanto Kanye West como Irina Shayk se volvían a Los Ángeles y así fue, lo hicieron juntos en un avión privado. Las cámaras no los dejaron ni a sol ni a sombra y los persiguieron en cada paso que dieron.

Por esa razón, no es de extrañarse que las imágenes llegaron a la mirada de Kim Kardashian, la ex mujer del rapero.

Pero bien, ante la incertidumbre de si Kim Kardashian tiene celos de la nueva pareja de Kanye no habría que preocuparse, porque a la empresaria parece que no le importa mucho los idilios de su ex con la modelo.

De hecho, la tienen sin cuidado y según lo afirmó a ‘E! News’ una fuente muy cercana a esta: “Kim se ha enterado de los rumores, pero no le importan en absoluto”.

Y agregó: “Si lo que ocurre no le afecta a sus hijos, entonces no le importa que Kanye West tenga citas”. Hasta el momento, esta es la versión oficial acerca de cómo se siente la ex del cantante con la nueva relación de Kanye.

Asimismo, a través de otras fuentes cercanas a Kim le confirmaron al mismo medio que su tranquilidad no se vio para nada alterada y eso se debe a que Kim e Irina ni se conocen en persona y tampoco son amigas. Eso, según aclararon, es algo que les facilita mucho a este nuevo y sorpresivo vínculo amoroso.

¿Tú que crees? ¿Kim Kardashian tendrá celos de la nueva pareja de Kanye?