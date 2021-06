Kim Kardashian cuenta el momento exacto en el que se dio cuenta que debía divorciarse de Kanye West

Kim Kardashian le comentó a su madre Kris Jenner: "Me siento una fracasada, nunca pensé que me sentía sola. Siempre pensé que eso está totalmente bien. Puedo tener a mis hijos, y mi esposo se muda de un estado al otro, y yo estoy en este viaje con él. Y estaba bien con eso".

Y continuó diciendo: “Después de cumplir 40 años, este año me di cuenta de que no era lo que quería. No quiero a un marido (aludiendo a Kanaye West), que viva en un estado completamente diferente. Pensé, ahí es cuando nos llevamos mejor pero es triste para mí y no quiero más eso”.

Su madre Kris Jenner que la escuchaba atentamente le dijo: "Solo quiero que seas feliz y alegre, algo que no veo desde hace mucho tiempo. Además, ¿Por qué no has hablado de tus problemas maritales con tu familia?", a lo que Kim replicó que le resultaba más productivo tratar ese tema con su terapeuta.

Kim admitió que ha logrado "diez veces más" de lo que jamás pensó que fuera posible en su vida, pero reconoció: "No tengo una vida con quien compartir eso". Además agregó: “Veo a mi hermana Kholé con su novio, Tristan Thompson, me hace sentir nostálgica ver que su pareja comparte más tiempo con ella y está más presente”.

Hacia el final de su relato dijo: "Quiero alguien con quien tengamos los mismos planes en común. Quiero alguien que haga ejercicio conmigo".

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Mientras tanto se confirmó que Kim Kardashian se la relaciona con el multimillonario británico Jamie Ruben, a quien la prensa califica ya como su nueva pareja. Kim estuvo casada durante seis años con el rapero Kanye West, con quien tuvo cuatro hijos, North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (2).