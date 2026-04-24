Feng Shui en casa: IA revela las 3 claves para el hogar

Descubre las 3 técnicas de Feng Shui que la inteligencia artificial recomienda para mejorar la energía de tu hogar.

El Feng Shui es una práctica milenaria que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar. En la actualidad, incluso la inteligencia artificial ha comenzado a analizar estas técnicas y a identificar cuáles resultan más efectivas para aplicar en el hogar, basándose en principios de orden y claridad.

Orden y limpieza: la base de todo Según la IA, el primer paso para mejorar la energía de la casa es mantener el orden. Según el Feng Shui, los espacios desordenados bloquean el flujo energético. Por eso, despejar ambientes, eliminar objetos que no se usan y mantener la limpieza diaria es clave para generar una sensación de calma y equilibrio. En este sentido, se recomienda eliminar objetos rotos que pueden estar estancando la energía personal, mientras que siempre la puerta principal debe estar despejada e iluminada, ya que se cree que es el lugar donde entra la energía al hogar.

Las claves del Feng Shui según la IA Siguiendo el punto de iluminación, es imporante mantener la luz natural y el aire fresco para que la energía fluya en toda la casa. Abrir ventanas, permitir el ingreso de luz y evitar ambientes oscuros o cerrados ayuda a renovar el aire y mejorar el estado de ánimo. Las casas oscuras suelen relacionarse con lugares donde la energía esta estancada y donde el aire se siente pesado.

Hay lugares estratégicos, según el Feng Shui, para los espejos y atraer buena fortuna. Foto: Archivo El orden y la limpieza son clave para mejorar la energía. Foto: Archivo

Incorporar elementos naturales Sumar plantas, madera o detalles en piedra aporta conexión con la naturaleza y genera una sensación de bienestar. Las plantas, en particular, son grandes aliadas para revitalizar los espacios y darles vida. Sin embargo, la inteligencia artificial recomienda que las plantas no estén marchitas.