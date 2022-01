Quién es Julia Fox, la nueva novia de Kanye West

Julia Fox y Kanye West fueron vistos por primera vez juntos a principios de año en Miami y pronto llevaron su romance a la ciudad de Nueva York, donde asistieron juntos a un espectáculo de Broadway y fueron fotografiados sonriendo antes de regresar al hotel de West.

Julia Fox, la estrella ítalo-estadounidense de 31 años, tuvo su gran oportunidad junto a Adam Sandler en "Diamantes en bruto" en el 2019, su debut cinematográfico.

“Diría que fue bastante fácil”, dijo Julia Fox en una entrevista sobre asumir su primer gran papel. "No es una ciencia exacta. Al igual que actuar y reaccionar, y memorizar las líneas. Realmente tienes que ser capaz de dejarte llevar, perder el control y destruir tu ego. No eres tú, tienes que dejarte ir y ser esta otra persona completa, y realmente sentir la escena en la que estás. Hay un arte en ello. O lo tienes o no lo tienes, creo”.

La nueva novia de Kanye West realizó una gran cantidad de trabajos antes de hacer su debut en la pantalla grande. Trabajó en una zapatería, una heladería y tuvo una carrera de corta duración como dominatriz.

Más tarde, comenzó a trabajar como modelo, posando para Playboy en 2015. También publicó dos libros sobre fotografía y presentó una exhibición de arte titulada “R.I.P. Julia Fox”, donde usó su propia sangre para teñir lienzos de seda.

Julia Fox ha sido abierta sobre su adicción a las drogas en el pasado. Incluso, ha llegado a revelar que sufrió una sobredosis a la edad de 17 años después de luchar contra el abuso de heroína y pastillas.

La furia de Julia Fox contra el padre de su hijo

Julia Fox se casó con el piloto Peter Artemiev en 2018 y dio la bienvenida a su hijo Valentino el 17 de enero de 2021. Desde entonces, ha dicho que convertirse en madre fue lo mejor que le pasó en la vida.

“Es como pasar un peine por toda la vida y cualquier cosa extra e innecesaria se queda en el camino. Es muy, muy agradable. Valoro mucho más mi tiempo porque tengo muy poco”, confesó durante una entrevista. “Es muy aleccionador saber que este pequeño bebé es mi jefe. Él decide lo que hacemos todo el tiempo”.

Desafortunadamente, Julia Fox acusó a su exmarido Artemiev de ser un alcohólico y un “padre holgazán” para su hijo.

“Este hombre me dejó con un bebé de 5 meses, un perro, una casa y TODAS LAS FACTURAS. ¡¡¡Está mal!!! No es justo”, escribió Julia Fox en Instagram en diciembre de 2021. “Ya ni siquiera puedo hacerlo. Simplemente no quiero que mi hijo se joda porque siente que su padre estuvo ausente o amaba el alcohol y las fiestas más que a él”.

Poco después de su furia navideña contra Artemiev, Julia Fox fue vista en el sur de Florida con el artista de Kanye West, quien recientemente se separó de la modelo Vinetria.

¿Te gusta la pareja que hacen?