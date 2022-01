Amigo de Luis Miguel filtra información confidencial

Rodeado de misterio, la vida de Luis Miguel siempre ha dado mucho que hablar. Desde ciertos romances, detalles que tienen que ver con su salud, hasta su situación económica y las deudas que la mala vida lo hicieron enfrentar. Sin embargo, su amigo, Carlos Bremer, habló y dio a conocer información confidencial que nadie se esperaba.

Asimismo, siempre se supo que, gracias al apoyo de algunos pocos amigos, Luis Miguel pudo salir adelante y logró sobrellevar un buen rescate financiero, además de la ayuda que recibió gracias al lanzamiento de la serie televisiva inspirada en su vida, “Luis Miguel: la serie”.

No obstante, ahora volvieron a circular nuevos rumores que aseveran que el artista estaría pasando por una situación monetaria difícil, aunque su amigo, Carlos Bremer, salió a desmentirlo y en su defensa aclaró cuál es su verdadera situación.

Información confidencial: Amigo de Luis Miguel desmiente versiones

Bremer fue quien decidió conceder una entrevista para el programa de televisión mexicano ‘Ventaneando’ y salir a desmentir todas esas versiones infundadas acerca de la situación económica de su amigo, Luis Miguel.

En la misma línea, destacó el gran compromiso que está teniendo Luis Miguel con Alejandro Basteri, quien, hace poco, decidió lanzar una línea de ropa dedicada a su madre, Marcela Basteri.

El empresario y amigo, habló también del enorme aprecio que se tienen desde hace años y aseguró que el cantante valora mucho a todos los que lo apoyan. “Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto que no me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo y él aprovechó la oportunidad y limpió todos sus errores”.

De la misma manera, resaltó el momento en el que todos, quienes verdaderamente lo quieren, tuvieron que decidir qué hacer mientras él estaba con su problema de audición y no podía cantar:

“Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde él es grande y puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América”.

Así es que ahora se sabe de su propia versión –como amigo de Luis Miguel– que la actual situación económica marcha bien y mucho se debe a que logró conquistar nuevamente a su público con el lanzamiento de las 3 temporadas con la serie sobre su vida.

“Hoy por hoy quedó muy bien con todo mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones y ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”.

Actualmente, Luis Miguel sigue alejado de los reflectores, pero se sabe que está pendiente de nuevos proyectos. ¿Te gustaría volver a verlo en los escenarios?