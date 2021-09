Preciosa: la hermana de Karol G acaparó todas las miradas con su belleza

Katherin Giraldo anunció hace menos de una semana su compromiso con su novio Juan Pablo Agudelo Velasquez en las redes sociales. “Y Me Les Caso!” fue el feliz anunció de la colombiana junto a unas fotos donde presumió su flamante anillo. Por su parte su famosa hermana, Karol G rompió en llanto en Instagram con un conmovedor mensaje dedicado a sus fans.

“Sólo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que es hoy si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de que buscara oportunidades en otras partes del mundo”. A ello agregó: “Ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón. Les juro por Dios, no piensen: ‘Ah, disfruta de los 20’. No, trabajen duro a los 20 para disfrutar después de los 30. Trabaja muy duro, que hay muchas oportunidades y todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy linda” señaló Karol G en sus historias de Instagram.

Hace unas horas, Katherin Giraldo compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus miles de followers. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su belleza ante la cámara. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un colorido minivestido con diversos estampados y zapatos taco aguja transparentes. La latina complementó su look con su cabello suelto y alisado y un delicado make up.

“Bonito Sábado!” fue el corto y alegre texto que eligió Giraldo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Karol G recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 1450 corazones. Además, la influencer recibió decenas de comentarios de halago y cariño hacia su look y su bellísima figura física, de parte de sus más fieles seguidores.

