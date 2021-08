Para la actriz Erika Buenfil nada le fue fácil en la vida. Hace muy poco tiempo relató entre lágrimas todo lo que significó para ella ser madre soltera y seguir adelante con su trabajo, a pesar de que la juzgaban desde todos lados.

También comentó -entre su dolor que nunca cesa-, que si en algún momento su hijo Nicolás le pide tener contacto con su padre, ella accedería sin ningún problema. Sin embargo, cuando recuerda todo lo vivido, pareciera que todo sigue intacto. Esta fue la declaración más sentida de Erika Buenfil sobre Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil. Fuente: El diario de NY

Ya hace unos años, que cada vez que le preguntan sobre su relación y la historia del breve romance que tuvo con Ernesto Zedillo Jr. la actriz no tiene inconveniente en volver a traer el pasado. Sin embargo, no puede evitar recordar por las dificultades que tuvo que pasar al convertirse en madre soltera y esencialmente no haber contado con el apoyo del padre de su hijo Nicolás.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz señaló que todas las experiencias duras que pasó en su vida, le sirvieron para tocar fondo y reinventarse. De hecho así lo viene demostrando como la “Reina de TikTok” y la madre presente que es con su hijo adolescente, Nicolás.

Erika Buenfil. Fuente: Las Estrellas.

La declaración más sentida de Erika Buenfil sobre Ernesto Zedillo Jr. fue cuando obtuvo una dura respuesta del padre de su hijo. De hecho recuerda que lloró mucho en ese momento pero su familia la apoyó.



Desafortunadamente la respuesta de Zedillo Jr. no fue la que ella esperaba: "Él no reacciona padre, se asusta un poco, sí me cree pero no pensaba casarse, (dice) '¿qué vamos a hacer?' y yo decido tenerlo y él como que se aleja".

Cabe recordar que en 2005 fue cuando la actriz dio a luz a su hijo. Mientras todo lo recuerda aún con un dejo de nostalgia, aseguró que no le guarda rencor: “Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido él me lo hizo; no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me ha regalado que el regalo que Ernesto me hizo".

Esa fue declaración más sentida de Erika Buenfil sobre Ernesto Zedillo Jr.Buenfil y aún así se declara una defensora de las madres solteras porque aunque le costó mucho trabajo hacerlo sola, señaló que su hijo es el amor de su vida y gracias a Dios, Zedillo le dio la libertad para amarlo y tenerlo para ella sola.

¿Qué opinión te merece esta postura de Erika Buenfil? Para nosotros, muy valiente y sanadora.