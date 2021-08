Erika Buenfil responde la pregunta más difícil sobre su hijo Nicolás

Si existe un amor tan inmenso e infinito que una madre le demuestre a su hijo, la actriz Erika Buenfil es un gran ejemplo.

Más allá de cómo fue su fallida historia de amor con el hijo del ex presidente mexicano, su embarazo no buscado y hacerse cargo absolutamente de todo como madre, la actriz ha demostrado ser de esas madres presentes en todo momento.

Cabe recordar que su hijo Nicolás, es un joven adolescente, con todas las características propias de la edad. Cuestionamientos, desamores, idas y vueltas como también, nuevos planteos.

En esta oportunidad, es nuevamente Erika Buenfil que responde la pregunta más difícil sobre su hijo Nicolás. De hecho, vale destacar que nunca le ha ocultado nada y mucho menos quién es su padre.

"FUENTE: E! Online"

Sin embargo, le resultó un poco complicado al momento de tener que explicarle cómo fue que llegó al mundo. Precisamente en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz habló de la manera en que trató – y lo sigue haciendo- el tema con Nicolás acerca de su origen.

Ante la pregunta del joven: "¿Soy producto de una equivocación?”, Buenfil, segura y con todo el amor del mundo que tiene hacia él, dijo: “No eres un borrachazo, eso sí” y prosiguió recordando que lamentablemente su padre es Ernesto Zedillo Jr. y nunca se quiso hacer cargo.

Así también, la actriz le contó a la periodista: “No es un fantasma, ni jamás le dije se murió y se fue, no, así están las cosas, y él sabe finalmente quién es, y quién es su abuelo”. Más allá de los intentos de acercamiento que tuvo, nunca logró que tengan una relación.

Eso sí, solo tuvieron algunos acercamientos, pero a través de mensajes y a la distancia. La verdad es que Nicolás, se encuentra en una de edad de replanteos y hasta el momento Erika ha sabido llevar adelante todos los roles posibles y de la mejor manera que una madre soltera trata.

No obstante, vale aclarar que el joven adolescente solo se limita a ciertas preguntas acerca de su nacimiento, pero hasta ahora no tiene interés en buscar a su padre, aunque no descarta hacerlo en un futuro.

Una anécdota inolvidable para Buenfil es: "Yo siempre se la contaba, 'esta era una vez…' y entonces el otro día comiendo me empezó a cuestionar… por la edad, aparte lo dije sin escatimar, tal vez, seguramente, algunos detalles íntimos que no vienen al caso comentárselos, que esas son cosas mías, pero lo que sucedió y cómo fue".

De esta manera es como Erika Buenfil responde la pregunta más difícil sobre su hijo Nicolás y se hace cargo de su rol como madre.