Cuánto dinero lleva acumulado Dakota Fanning

A sus 27 años, Dakota Fanning tiene una intachable carrera como actriz y desde que inició su carrera en Hollywood la crítica la coronó como una de las mejores de su generación. Después de grandes éxitos como "Yo soy Sam" (2001), "Hombre en Llamas" (2004) y "Guerra de los Mundos" (2005), la estadounidense recaudó una suma de dinero que la posicionó como una de las jóvenes más ricas de la industria.

Forbes suele armar una lista de las estrellas más valiosas y en 2014 difundió quienes fueron los 10 jóvenes actores más ricos del mundo: Dakota Fanning se encontraba cuarta con una fortuna neta de $28 millones de dólares. En primer lugar se posicionó la cantante Miley Cyrus, con $120 millones de dólares; en segundo lugar el actor Daniel Radcliffe, $86 millones de dólares; y en tercer lugar la actriz Emma Watson, con $45 millones de dólares.

Dakota Fanning: la joven actriz mejor paga

Desde que filmó "Yo soy Sam", su primera película junto a Sean Penn, nunca dejó de trabajar aunque hubo varios que no tuvo tanto protagonismo en Hollywood. Siempre estuvo dentro de las actrices más icónicas de su edad y, como consecuencia de tanto trabajo, hoy logró ser la mejor paga del mundo: según la revista People with Money, Dakota Fanning aumentó su patrimonio entre octubre de 2020 y octubre de 2021 a $215 millones de dólares.

¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta la revista para hacer este análisis? Entre muchos de los que se conoce tomaron en cuenta los pagos por adelantos en todos los proyectos, su trabajo publicitario (ser cara de diversas marcas), sus pequeños papeles en algunas películas o series de televisión, los ingresos pasivos, entre otras cosas.

En el caso puntual de Dakota Fanning, ella además invierte su dinero en acciones, bienes inmobiliarios y se está abriendo camino a ser una exitosa empresaria con una cadena de restaurantes y un equipo de fútbol americano. Entre sus últimos trabajos más exitosos en el cine se encuentra la película "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), donde trabajó con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Otros trabajos de Dakota Fanning

La joven nació el 23 de febrero de 1994 en la ciudad estadounidense de Conyers, en el estado de Georgia, y desde muy chica tuvo pasión por la actuación. Su caso es muy curioso y llama la atención de la crítica, ya que es la única actriz emblemática que jamás estuvo envuelta en un escándalo.

"Mi familia ha sido muy importante para mantener mi vida como una niña normal. Cuando comencé en el set y regresaba a casa siempre era una zona libre de teléfono. No podía hablar de trabajo, por lo que siempre hablábamos de cosas de la vida. Creo que eso me ha ayudado mucho a mantenerme diferente", contó la actriz en una entrevista.

Dakota Fanning fue considerada una niña prodigio por su gran habilidad para la actuación, incluso cuando grabó "Yo soy Sam" tenía solo siete años y fue nominada por el Sindicato de Actores. Por su talento ha cosechado desde pequeña una suma millonaria que era controlada por sus padres y fue consagrada como una estrella infantil al igual que le ocurrió a Lindsay Lohan, Shirley Temple y Macaulay Culkin.

Con el paso de los años decidió hacer trabajos relacionados con la moda y fue portada de revistas como Elle, Vanity Fair y Cosmopolitan. Gracias a sus casi tres décadas de trabajo y su fortuna acumulada ha donado dinero para causas como la educación para la primera infancia, en la que invirtió $25 millones de dólares, y sigue manteniendo su perfil bajo, lejos de los programas de chimentos.

¿Te imaginabas la fortuna que ostenta Dakota Fanning?