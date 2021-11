Miley Cyrus encandiló a todos con su hermosura

Miley Cyrus protagonizó un ansiado encuentro junto al vocalista de la banda Måneskin. La cantante estadounidense de 28 años y el líder del grupo italiano se encontraron en el desfile de Gucci que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles.



El amistoso saludo entre Miley y Måneskin quedó inmortalizado en varias fotografías que fueron compartidas en las redes sociales. Las mismas generaron un gran revuelo entre los millones de fans de ambos artistas, quienes viralizaron el contenido,



Hace unas horas, Miley Cyrus compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su hermosura ante la cámara desde un vestidor. La intérprete de “When I Look at You" lució un radiante look total black y un bolsito de mano dorado. Además, la oriunda de Franklin, Tennessee, Estados Unidos complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.



"El zapato que se vendió solo" fue el corto y sencillo texto que eligió Cyrus de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Miley Cyrus



Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex mujer de Liam Hemsworth se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera del millón de corazones. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans, hacia su magnífica figura física y su outfit escogido.

Fuente: Instagram Miley Cyrus