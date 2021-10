La lujosa recámara de Ángela Aguilar y todos sus detalles

La joven y talentosa Ángela Aguilar está a punto de cumplir sus 18 años, precisamente el 8 de octubre. Últimamente, es "casi" un libro abierto para sus fans. La joven hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez viene llevando su carrera artística libre de escándalos. Dedicada a la música y al estudio, la joven sigue muy bien los consejos de su papá.

Aún así, también le gusta compartir cada tanto algunos momentos de su vida privada, como sus viajes, sus gustos, hobbies o simplemente como esta vez, el lugar donde duerme. En esta ocasión, Ángela Aguilar se permitió mostrar su recámara y compartió todos los detalles para conocerla.

Una invitación a recorrer la lujosa recámara de Ángela Aguilar

La joven Ángela Aguilar invitó a todos sus millones de fans a dar un paseo por su recámara. Al instante, se puede ver que está decorada a su gusto porque justamente fue ella quien se encargó personalmente de darle vida a cada rincón de su lugar de descanso.

Ángela Aguilar comenzó el tour anunciando: "Vamos a empezar con mi pared de cuadros". Luego, mientras seguía el recorrido se detuvo en los detalles: "De mis discos favoritos, de mis pulseras favoritas. Cada cosita tiene un significado diferente para mi. Si pueden ver aquí es una foto de mi abuela en la playa, aquí está Barbara Streisand. Bueno, me encanta coleccionar arte y esa es una pieza muy importante para mi".

"FUENTE: Mundo Hispanico"

Sin dudas, este recorrido por la recámara de Ángela Aguilar y todos sus detalles permite a todos los fans conocerla un poco más y eso, ella sabe que lo valoran mucho. Además de demostrar que es su lugar preferido para inspirarse en componer y descansar, se pudo ver que las paredes están pintadas con colores muy mexicanos.

“Me trae muchísima inspiración. A veces estoy escribiendo, tocando el piano, veo mi pared y hay una palabra que me llama la atención y de eso me voy inspirando" dijo mientras seguía el recorrido por la habitación.

Así también se pudo ver que frente a su recámara hay una pantalla gigante de televisión, un estante imponente repleto de libros, lámparas de piso y esos letreros gigantes con luces de neón, propios de los adolescentes.

Como si fuese poco, también tiene un piano blanco donde disfruta de componer sus canciones. "Esta pared la decoré yo también de plantitas pero fue muy difícil porque me tuve que subir muy arriba. Yo creo que me tardé tres días en ponerlo todo y hacerlo bien. Las palabras y las frases me tardé fácil como dos meses".

Mientras iba finalizando el recorrido Ángela confesó que lo más grande de su lujosa recámara es su clóset porque tiene "demasiada ropa" y así determinó que hasta allí llegaría esta vez: "Hoy no les voy a enseñar mi closet pero luego les hago un closer tour”.

¿Qué es lo que más te gustó de la recámara de Ángela Aguilar? Cuéntanos.