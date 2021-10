Aunque el mismo bailarín Toni Costa asegura que está disfrutando su etapa de “soltería” y está separado desde hace un tiempo con Adamari López, los rumores que lo vinculan a Evelyn Beltrán cada vez son más fuertes y aseguran que ya encontró el amor nuevamente.

Mientras que en un momento se pensaba que habría un regreso de la pareja de la conductora y el bailarín, esto no se dio por el momento. De hecho, cada uno por su lado viene haciendo su vida y solo se mantienen en contacto por su hija Alaïa.

Sin embargo, en el programa “Chisme En Vivo”, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que Toni Costa ya está pensando en un nuevo amor, Evelyn Beltrán.

¿Quién es Evelyn Beltrán?

Evelyn Beltrán, mucho más conocida en las redes sociales como “La Bichota”, no solo estaría pisando fuerte como influencer y tiktoker, sino que estaría teniendo un vínculo sentimental con el ex de Adamari López, Toni Costa.

"FUENTE: Actitud Fem"

La joven es modelo, cantante y tiktoker y, hasta incluso ha participado en certámenes de belleza. Evelyn Beltrán vive en Austin, Texas con su hijo de 4 años y si bien hasta el momento no se han difundido imágenes junto a Toni, los periodistas ya aseguran que ambos no solo se siguen en Instagram sino que suelen ‘darse likes’ muy seguido en sus publicaciones.

¿Cómo es la relación entre Adamari López y Evelyn Beltrán?

Si bien hasta el momento son todos rumores o especulaciones de los periodistas y seguidores que les siguen los pasos tanto a Toni Costa como Adamari López y ahora también a la influencer Evelyn Beltrán, la noticia podría terminar de confirmarse muy pronto.

Según el periodista Ceriani, la joven influencer Beltrán ya habría visitado a Costa en su casa de Miami. Luego de que la influencer posteó: “Hay viajes que cambian la vida para siempre” junto a un corazón, las redes estallaron.

Por su parte, aparentemente, Adamari López no salió a decir nada porque no solo que no la conoce, sino que prefiere mantenerse alejada de todo tipo de especulaciones sin confirmar. No obstante, se rumorea que dijo: "No me importa".

Si bien ya muchos se preguntan cómo es la relación entre Adamari López y Evelyn Beltrán, hasta el momento, no se puede asegurar concretamente nada porque la conductora puertorriqueña misma en su última declaración -con respecto al final de su relación-, indicó que siempre trataría afectuosamente a Toni Costa por ser simplemente el padre de su hija.

¿Crees que se llevarán bien Adamari López y Evelyn Beltrán si prospera la relación con Toni Costa? ¡Ya veremos!