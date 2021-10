El impresionante baile de Adamari López con el que arrasa en Instagram

Adamari López se volvió a adueñar de las principales portadas de los medios de la prensa rosa durante los últimos días. Esto se debe a la noticia que lanzó el programa “Suelta la Sopa”. En dicho Magazine se aseguró que la actriz presentadora de televisión puertorriqueña de 50 años dejó atrás su traumática separación y estaría saliendo con el actor chileno Cristián de la Fuente.

En el programa hicieron hincapíe en algunos comentarios del artista sudamericano en las publicaciones de Adamari como por ejemplo el “Son las mejores!!!! Sin iguuaaaaaal” que escribió hace unos días en una publicación donde la carismática presentadora lucía un vestido de color rosa. Recordamos que la ex “Amigas y rivales” se separó hace unos meses del bailarín español Toni Costa tras 10 años juntos.

Este viernes, Adamari López compartió un divertido video en la cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En ellas se puede ver a la chaparrita co- conductora del magazine de la señal “Telemundo”, luciendo un colorido enterito, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Todo lo negativo no me importa” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe la ex pareja de Toni Costa para acompañar su entretenida grabación en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Adamari López

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la bella López se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 112 mil corazones. También, la publicación de la bella artista obtuvo una gran cantidad de comentarios, la mayoría de cariño y halago hacia su alegre contenido multimedia.