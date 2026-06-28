La advertencia de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Cabo Verde en 16avos: "ay que tener cuidado"

La pequeña y humilde nación africana está jugando su primera Copa del Mundo, a la que llegaba como una "cenicienta" a la que casi todos daban por muerta antes de que comenzara el torneo. Sin embargo, dejó boquiabierto a todo el planeta y superó el Grupo H invicta, sin que pudieran ganarle potencias como España, una de las grandes favoritas, y Uruguay, que quedó eliminada.

Lionel Scaloni advirtió sobre la dificultad de enfrentar a Cabo Verde ESPN En ese sentido, Lionel Scaloni fue cauto a la hora de palpitar el choque contra los Tiburones Azules del próximo viernes: "Viendo lo que vi como equipo, no me sorprendió que pasara. Es un buen equipo que les puso las cosas difíciles a los tres rivales que ha enfrentado. Vi los partidos contra España y con Uruguay. Es inútil que yo me ponga a decir que no es un rival duro, porque es mentira", apuntó en conferencia de prensa.

"Es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles. Ya se las puso difíciles a España, que es una de las favoritas, y por más que hayan merecido ganar, no pudieron. Uruguay y Arabia Saudita tampoco pudieron con ellos. Y sobre todo, teniendo en cuenta las cosas que están pasando en este Mundial, hay que tener cuidado", advirtió a continuación.