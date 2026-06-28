La advertencia de Lionel Scaloni antes de enfrentar a Cabo Verde en 16avos: "ay que tener cuidado"
Lionel Scaloni analizó el nivel de la sorprendente Cabo Verde, el primer rival de la Selección argentina en los playoffs del Mundial 2026.
La Selección argentina dejó atrás la fase de grupos con el triunfo 3-1 sobre Jordania. Finalizada la primera fase y definidos todos los cruces de playoffs, ya conoce también cuál será su camino hasta una potencial final. Pero antes de pensar en las demás instancias, primero deberá superar en dieciseisavos de final a la sorprendente Cabo Verde.
La pequeña y humilde nación africana está jugando su primera Copa del Mundo, a la que llegaba como una "cenicienta" a la que casi todos daban por muerta antes de que comenzara el torneo. Sin embargo, dejó boquiabierto a todo el planeta y superó el Grupo H invicta, sin que pudieran ganarle potencias como España, una de las grandes favoritas, y Uruguay, que quedó eliminada.
Lionel Scaloni advirtió sobre la dificultad de enfrentar a Cabo Verde
En ese sentido, Lionel Scaloni fue cauto a la hora de palpitar el choque contra los Tiburones Azules del próximo viernes: "Viendo lo que vi como equipo, no me sorprendió que pasara. Es un buen equipo que les puso las cosas difíciles a los tres rivales que ha enfrentado. Vi los partidos contra España y con Uruguay. Es inútil que yo me ponga a decir que no es un rival duro, porque es mentira", apuntó en conferencia de prensa.
"Es un rival duro que nos va a poner las cosas difíciles. Ya se las puso difíciles a España, que es una de las favoritas, y por más que hayan merecido ganar, no pudieron. Uruguay y Arabia Saudita tampoco pudieron con ellos. Y sobre todo, teniendo en cuenta las cosas que están pasando en este Mundial, hay que tener cuidado", advirtió a continuación.
Finalmente, cerró su análisis destacando las principales virtudes de Cabo Verde: "Es un buen equipo, rápido, que juega bien, tiene calidad. A lo mejor para muchos no es así, pero yo te puedo asegurar que nos va a poner las cosas difíciles", sentenció Scaloni.