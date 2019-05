Petean Pocovi "no hizo nada para evitar chocarlos"

En la continuación de la segunda jornada del primer juicio por jurado de Mendoza, que tiene como acusado a Sebastián Petean Pocovi (34), declararon cuatro policías que participaron del operativo de captura y una vendedora ambulante que presenció a pocos metros la embestida del agresor a los oficiales Jorge Cusi y Daniel Ríos, quienes fallecieron en el acto.

En primer lugar subió al estrado el sargento primero Javier Ibáñez, uno de los efectivos que montaron la segunda barricada sobre la Ruta 82, a la altura de la Subcomisaría de Blanco Encalada. "Crucé el móvil entre la banquina y el carril sur de la ruta, hicimos un vallado leve para que la camioneta no provocara ningún accidente, porque había tráfico. Cuando el vehículo volvía hacia el este a gran velocidad, tuve que correrme casi corriendo unos pasos hacia mi móvil, entonces en ese instante la camioneta me pasó por al lado sin detenerse", relató.

Además presenció el momento en que detuvieron a Petean Pocovi después de embestir a los oficiales Jorge Cusi y Daniel Ríos: "Lo sacamos de la camioneta volcada e intentó darse a la fuga otra vez entre forcejeos". Sin embargo, no pudo confirmar si el detenido había manifestado animosidad contra los policías, tal como declararon anteriormente otros uniformados. Tampoco sintió ruido de disparos, pese a que le fue exhibido uno de los videos que filmaban en la barricada.

Luego fue el turno del auxiliar primero Ricardo Devia, que se encontraba en el helicóptero que participó de la persecución. Desde su posición pudo ver cuando el acusado atravesaba las barricadas: "Vi a la camioneta pasar rapidísimo, esquivando autos parados pero llevándose puesto conos y siguiendo a velocidad elevada".

Además el policía presenció el atropellamiento: "La moto estaba deteniéndose en la banquina mientras la camioneta se aproximaba en conducción peligrosa, sin detenerse al momento del choque. El helicóptero dio la vuelta y ahí noté que el vehículo mayor estaba tumbado y adelante había un cuerpo, parecía aplastado. Además vimos otro cuerpo que estaba como retirado, a 100 metros detrás de un árbol, que los policías en tierra no notaron, por lo que el piloto les avisó".

Uno de los testimonios más contundentes fue el de Estefanía Cifuentes, una vendedora que estaba a cuarenta metros del choque. La mujer, que tenía montado un puesto a la vera de la ruta, vio a la moto con Ríos y Cusi acercarse a la banquina. "El policía que viajaba atrás estaba por sacar un arma, pero no llegó porque la camioneta, que venía muy rápido, los chocó", narró al jurado popular.

La joven, que se escondió en un edificio abandonado porque temía que la camioneta terminara sobre ella, aseguró que Petean Pocovi "no hizo nada para evitar chocarlos" porque "la camioneta tenía mucho lugar para pasar" y sentenció: "Alguien que no hubiese hecho eso sin intención no terminaba atropellando a los policías".

Posteriormente fue el turno del oficial principal Martín Martínez, piloto del helicóptero. A su relato, similar al de su compañero Devia, añadió que "la moto policial, que venía de este a oeste, se tiró hacia la banquina derecha, cuando en ese momento la camioneta, que viajaba en dirección contraria, la impactó".

La jornada cerró con la declaración de la auxiliar primera Daiana Valenzuela, otra de las uniformadas que estuvo en la barricada de Blanco Encalada. Al principio, en la primera pasada de Petean Pocovi, intentó frenarle el paso poniéndose en medio del camino, sin éxito y teniéndose que correr para no ser atropellada. Pero a la vuelta del vehículo fugitivo, ya con la barricada levantada y sin tráfico en la ruta, directamente disparó: "Cuando pasó la camioneta, le disparé a uno de los neumáticos pero no logré que frenara. El vehículo siguió en línea recta y después vi una polvareda".

En su relato, Valenzuela confirmó que apretó el gatillo una sola vez y que no recibió órdenes de sus superiores: "El disparo fue por decisión mía", respondió a la consulta de un abogado defensor.

Durante los testimonios, la Fiscalía representada por Fernando Guzzo exhibió videos captados por las cámaras de seguridad de la subcomisaría de Blanco Encalada y fotografías tomadas desde el helicóptero de la Policía, además de audios de comunicaciones entre el CEO y los uniformados que formaron parte de la persecución.

A último momento, Guzzo le anunció al jurado y al juez técnico Rafael Escot la incorporación al juicio como prueba de la entrevista a Petean Pocovi realizada el 17 de abril en el programa Con que derecho, de MDZ Radio.

El juicio se reanudará el jueves a las 9, tras el receso por el feriado del Día del Trabajador y la apertura de sesiones en la Legislatura.