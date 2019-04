La segunda jornada del primer juicio por jurados de Mendoza, que tiene a Sebastián Petean Pecovi (34) sentado en el banquillo de los acusados, se enfocó principalmente en reconstruir la alocada huida por ruta 82 que culminó con el arrollamiento y la muerte de los oficiales Jorge Cusi y Daniel Ríos el 25 de mayo del año pasado.

En la primera parte de la jornada, cuatro policías que formaron parte de la persecución del acusado y tres civiles que presenciaron los momentos previos al fatal desenlace brindaron sus testimonios.

El primero en subir al estrado fue el comisario inspector Aranda, quien estuvo a cargo del operativo para detener a Petean Pocovi luego de que éste apuñalara a su pareja en su vivienda de Maipú y emprendiera la fuga. "Comenzamos a perseguirlo en la zona de boliches de Chacras de Coria, pero no podíamos alcanzarlo porque iba a gran velocidad y sobrepasando autos de manera temeraria. Al llegar a las Termas de Cacheuta hizo un retorno y emprendió el regreso hacia la Ciudad. Como era feriado había mucha gente haciendo asados en los costados de la ruta y no fue una tragedia de milagro", recordó el comisario.

Y agregó: "Avisé por radio que no se pongan enfrente porque el acusado no tenía ninguna intención de frenar y los iba a embestir. Al pasar la barricada que se había armado en Blanco Encalada atropelló a los dos oficiales. Cuando llegamos, vimos la camioneta volcada y los dos cuerpos en muy mal estado".

Luego del testimonio del comisario Aranda, fue el turno de los auxiliares Florencia Medina y Paulo Ávila de dar su versión de lo ocurrido. Los efectivos fueron quienes montaron la primera barricada a la altura de la playa de Luján y salvaron su vida de milagro, ya que Petean casi los atropella minutos antes de arrollar a Cusi y Ríos.

"Cruzamos el móvil en uno de los carriles y nos paramos en el otro haciendo señas para que se detenga frente a la bajada del camping 'El Payaso'. Venía a gran velocidad y avanzó en contramano. Me tuve que tirar a la banquina para que no me atropelle y le disparé a los neumáticos", relató Medina.

Y continuó: "Nos dijeron que posiblemente venía armado, pero no nos dieron la orden de abrir fuego. Eso fue una decisión personal cuando nos dimos cuenta que no iba a frenar".

Tanto Medina como Ávila brindaron detalles sobre el momento posterior al fatal desenlace, cuando Petean volcó su camioneta luego de arrollar a Cusi y Ríos. "Cuando lo detuvimos, nos insultaba y nos dijo 'tendría que haber matado a todos los milicos'. Mientras lo trasladábamos comenzó a patear el móvil y sacó de lugar las dos puertas", relató Ávila.

Tras estos testimonios, fue el turno de tres testigos civiles, quienes coincidieron en que Petean Pocovi conducía a gran velocidad, de manera temeraria y que en ningún momento mostró intenciones de detenerse. "Aceleró cuando vio a los policías y les tiró la camioneta encima. No tenía ninguna intención de parar. No parecía una persona asustada y estaba dispuesto a todo", contó Francisco Bulca, quien presenció el momento en que el acusado casi atropella a los efectivos Ávila y Medina.

El siguiente en subir al estrado fue el auxliar Diego Palma, quien manejaba el móvil que inició la persecución junto al comisario Aranda. "No vi la colisión, pero si los dos cuerpos tirados y la camioneta volcada. Cuando lo sacamos y lo esposamos nos dijo 'los tendría que haber matado a todos' y rompió todo el móvil", relató el efectivo, coincidiendo con los testimonios de sus compañeros.

Además de los testimonios, la Fiscalía, representada por el fiscal en jefe de Homicidios Fernando Guzzo, exhibió videos captados por las cámaras de seguridad de Luján y por el helicóptero de la Policía que se sumó a la persecución. En las imágenes se puede ver a Petean al mando de su camioneta Ford Ranger avanzando a toda velocidad por la ruta 82 en un día que, al ser feriado, exhibía gran cantidad de tránsito vehicular.

La defensa, por su parte, se enfocó en demostrar que el fatídico desenlace fue un accidente, intentando que Petean sea juzgado por homicidio culposo y no homicidio criminis causa. Para ello, resaltaron que los efectivos que se fueron cruzando en el camino de Petean le dispararon a la puerta del conductor y no a los neumáticos y destacaron que fueron los mismos policías quienes se pusieron "en situación de riesgo".

El juicio de Petean Pocovi continuará esta tarde con los testimonios de psicólogos y psiquiatras, quienes brindarán detalles sobre el perfil del acusado.