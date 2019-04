"Lo mandé a bañarse porque tenía mucho olor alcohol y me atacó con el cuchillo", comenzó su relato Carolina Seser (38), la expareja de Sebastián Petean Pocovi (34), en el inicio del primer juicio por jurados realizado en Mendoza.

Este mediodía, la mujer fue la primera en subir al estrado a testificar sobre lo ocurrido el 25 de mayo de 2018, el día en que el acusado la apuñaló en múltiples oportunidades y luego emprendió una alocada huida hacia Cacheuta en su camioneta Ford Ranger que culminó con el arrollamiento y la muerte de los agentes Jorge Cusi y Daniel Ríos, quienes intentaron cortarle el paso sobre la ruta 82.

"La primera puñalada fue al cuello y luego me dio dos puñaladas en la panza. Me decía que me iba a matar a mí y las mellizas. Me celaba por todo y creía que las hijas no eran de él", explicó Seser, quien estaba embarazada de 5 meses en aquel momento.

Sebastián Petean Pocovi (34).

"Recuerdo que apareció mi mamá en la puerta y después escuché la rayada de la camioneta. Cuando me estaba atacando intentaba defenderme pateándolo y mi perra se metió en el medio. No sé si lo mordió, pero luego tenía la mandíbula dislocada y una puñalada en la cabeza", continuó su relato la expareja de Petean Pocovi.

En su relato, Seser recordó que mantenía una relación de pareja "normal" con el acusado hasta que comenzó a trabajar jornada completa en una bodega. "En ese momento (fines de 2017) comenzaron los celos y la relación se tornó enfermiza. Me llamaba todo el tiempo para ver donde estaba e iba al lugar para comprobar que fuera cierto", rememoró la mujer, quien trabaja como ingeniera agrónoma.

"La noche anterior a lo ocurrido nos peleamos cuando volvimos de un cumpleaños familiar. Se había puesto celoso de un primo de mi abuela que tiene 75 años. Decía que él era el padre de las mellizas", agregó Seser.

La expareja de Petean Pocovi también aclaró que el día del ataque a puñaladas fue la primera vez que el acusado la agredió físicamente. "Tuvimos un episodio violento en el que rompió cosas unos meses antes, pero nunca me había agredido. En aquel momento nos separamos y luego volvimos porque prometió realizar un tratamiento psicológico", explicó Seser.

En este sentido, la mujer recordó que lo notaba nervioso y paranoico unos meses antes del incidente, pero aclaró que recién se enteró de que su expareja consumía cocaína tras el hecho. "Sabía que consumía marihuana de vez en cuando, pero nunca lo vi consumir cocaína", resaltó.

Por último, la mujer contó que Petean Pocovi siguió intentando comunicarse con ella desde la cárcel. "Me mandó un mensaje diciendo que me iba a pedir el ADN de las nenas (ya nacieron y tienen 8 meses) y que ahí íbamos a ver quién se reía mejor. También me pedía que lo fuera a visitar con Salvador (el hijo mayor de la pareja, que tiene dos años), pero le dije que no quería verlo más y que iba a conseguir la patria potestad por vía judicial", cerró Seser.

Los alegatos iniciales

La principal discusión planteada en los alegatos iniciales de la defensa, la querella y el Ministerio Público Fiscal apuntó a la calificación de los hechos por los cuales se acusa a Petean Pocovi.

Para la defensa debería estar acusado por lesiones graves contra su expareja y por homicidio culposo por conducción imprudente en el caso del arrollamiento de los oficiales Cusi y Ríos.

En cambio para el Ministerio Público Fiscal y la querella no hay duda de que el acusado intentó matar a su expareja (tentativa de femicidio) y que en su alocada huida mató a los dos oficiales para intentar garantizarse impunidad por el otro crimen (homicidio criminis causa). Además, lo acusan de otras dos tentativas de homicidio criminis causa porque consideran que intentó atropellar a otros tres oficiales que intentaron cortarle el paso aquel fatídico 25 de mayo.