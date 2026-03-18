Se viene la YPF más grande del país: prometen un shopping, restaurantes y espacios de descanso

YPF anunció que construye la estación de servicio que pasará a ser una de las más grandes del país con agregados impensados hace años para un local así.

La construcción de YPF se desarrolla sobre la autopista Rosario – Buenos Aires (imagen ilustrativa).

En las últimas horas se conoció que avanza en la Argentina un ambicioso proyecto que promete transformar la experiencia de viaje en ruta: la construcción de la estación de servicio más grande del país, un complejo integral que combinará carga de combustible con gastronomía, compras y espacios de descanso. La iniciativa es impulsada por YPF.

La construcción se desarrolla ya sobre la autopista Rosario – Buenos Aires, a la altura del kilómetro 153 de la Ruta Nacional 9, una zona estratégica por la que circulan alrededor de 20.000 vehículos diarios.

El predio tendrá una superficie de 10 hectáreas —equivalente a unas 14 canchas de fútbol— y está diseñado como un parador multifuncional que irá mucho más allá de una estación tradicional.

El desarrollo está a cargo de la empresa Jorge Caso S.A., especializada en operación de estaciones de servicio, y forma parte de una nueva generación de espacios pensados para responder al crecimiento del tránsito y las nuevas demandas de movilidad.

Qué servicios ofrecerá la YPF nueva El proyecto contempla una amplia variedad de servicios orientados tanto a automovilistas como al transporte de cargas. Entre las principales características se destacan: