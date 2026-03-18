Se viene la YPF más grande del país: prometen un shopping, restaurantes y espacios de descanso
YPF anunció que construye la estación de servicio que pasará a ser una de las más grandes del país con agregados impensados hace años para un local así.
En las últimas horas se conoció que avanza en la Argentina un ambicioso proyecto que promete transformar la experiencia de viaje en ruta: la construcción de la estación de servicio más grande del país, un complejo integral que combinará carga de combustible con gastronomía, compras y espacios de descanso. La iniciativa es impulsada por YPF.
La construcción se desarrolla ya sobre la autopista Rosario – Buenos Aires, a la altura del kilómetro 153 de la Ruta Nacional 9, una zona estratégica por la que circulan alrededor de 20.000 vehículos diarios.
El predio tendrá una superficie de 10 hectáreas —equivalente a unas 14 canchas de fútbol— y está diseñado como un parador multifuncional que irá mucho más allá de una estación tradicional.
El desarrollo está a cargo de la empresa Jorge Caso S.A., especializada en operación de estaciones de servicio, y forma parte de una nueva generación de espacios pensados para responder al crecimiento del tránsito y las nuevas demandas de movilidad.
Qué servicios ofrecerá la YPF nueva
El proyecto contempla una amplia variedad de servicios orientados tanto a automovilistas como al transporte de cargas. Entre las principales características se destacan:
Un paseo de compras tipo shopping con locales comerciales
Restaurantes y propuestas gastronómicas disponibles las 24 horas
Zonas de descanso con duchas para conductores
Espacios de coworking con conexión Wi-Fi
Estaciones de carga para vehículos eléctricos
Centro de asistencia mecánica rápida para camiones y ómnibus
La idea es convertir la parada en un verdadero centro de servicios integrales, donde los viajeros puedan abastecerse, descansar, trabajar o consumir sin necesidad de salir de la autopista.
El complejo estará ubicado cerca de la ciudad bonaerense de San Pedro, en uno de los corredores logísticos más importantes del país, clave para el transporte de mercancías y el turismo.
Las tiendas YPF Full ya son un clásico de las estaciones de la compañía
Según estimaciones de la empresa desarrolladora, la estación podría estar plenamente operativa entre fines de 2026 y 2027, marcando un hito en la infraestructura vial argentina.
El proyecto refleja un cambio de paradigma en las estaciones de servicio, que dejan de ser simples puntos de carga para convertirse en espacios de experiencia integral. Este tipo de desarrollos ya es habitual en grandes corredores internacionales y ahora comienza a replicarse a gran escala en la Argentina.