Duro revés para Burford: la Cámara de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina por YPF

La estrategia jurídica de la República Argentina obtuvo un respaldo determinante en los tribunales estadounidenses. Según informó oficialmente la Procuración del Tesoro de la Nación , la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó hoy un fallo que rechaza el pedido de rehearing en banc interpuesto por los demandantes en la causa Petersen/Eton Park.

Esta resolución judicial implica la negativa formal a revisar el fallo por parte del pleno de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, lo que reafirma de manera contundente la sentencia favorable que ya había obtenido el país.

Para el Gobierno argentino, este resultado representa un "nuevo hito" que valida una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la protección del interés público.

Desde la Procuración del Tesoro se destacó que este fallo no solo ofrece un nuevo respaldo a la solidez de la posición argentina, sino que también ratifica el compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses nacionales en el ámbito internacional.

Las alternativas de Burford

Burford había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a indemnizar al fondo por un monto de USD 18.000 millones.

Luego, sufrió un revés judicial en marzo y quedó en una mala posición de reclamo. Tras el fallo adverso de Cámara, el bufete le había pedido al pleno de la Cámara que la sentencia sea revisada.



Con la negativa a su planteo, Burford tiene en sus cartas únicamente la opción judicial de apelar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU.