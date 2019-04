Petean Pocovi en exclusivo para MDZ Radio: "No soy un asesino de policías"

De forma exclusiva para MDZ Radio, el acusado por asesinar a dos efectivos de la Policía de Mendoza tras agredir a puñaladas a su mujer y fugarse, dio un entrevista mientras espera en la cárcel el primer juicio por Jurado en nuestra provincia el 23 de abril.

A solas con Jorge Caloiro del programa "Con qué derecho", Sebastián Petean Pocovi contó por primera vez cómo fueron los hechos y lo que piensa del método con el que será juzgado.

En el diálogo el acusado relató que su principal problema es la adicción a la cocaína y que por eso realizó acciones de las cuales dice que hoy se arrepiente. "A los 24 años probé la cocaína y desde hace 2 años que me di cuenta que ya no tenía control sobre ella. Primero lo podía manejar, pero después no puede", comenzó la entrevista Petean Pocovi de 34 años.

La trágica jornada del 25 de Mayo del 2018 donde tras apuñalar a su mujer se dio a la fuga y tras una larga persecución a alta velocidad desde Maipú, en Cacheuta atropelló a dos efectivos policiales, fue relatada en primera persona: "Venía de 5 días sin dormir, muy paranoico y perseguido. Consumía (droga) todos días, unos 15 gramos. Me gastaba mucha plata. El día anterior tuvimos una fiesta con mi ex mujer y de regreso discutimos por lo que me fui Tunuyán al restaurante de un amigo".

"Seguí de largo y me quería ir a la casa de otro amigo en El Challao pero no tenía plata por lo que pasé por mi casa. Ahí ella me dijo que tenía olor a alcohol. Después me acuerdo que alguien me perseguía y me encuentro con la policía disparándome, cuando yo quería volver a mi casa", contó en la entrevista.

"Al otro día se me vino el mundo encima cuando me dijeron que dos efectivos murieron. No podía creer lo que había pasado, me desperté en la comisaría. Por qué me pasé esto reflexiono con los días. Vivo una pesadilla todos los días", relató.

El próximo 29 de abril Mendoza tendrá el primer juicio donde 12 jurados darán sentencia. Petean Pocovi opinó que prefiere ser juzgado por "un juez técnico que ha estudiado para eso y sabe cómo enfrentar cada causa. No sé si la gente está capacitada para un juicio por jurado".

Por último aceptó la culpabilidad de la agresión a su ex mujer pero dejó en duda que haya matado a los policías: "Me voy a hacer cargo de lo que he hecho, yo no sé si maté a los policías, no pueden decir que soy un asesino de policías. El daño que le han hecho a mi familia. Soy un ciudadano común que tuvo un vuelco dramático en la vida, me hago cargo de las lesiones a mi mujer pero no la quise matar".

Escuchá la entrevista a MDZ Radio a continuación: