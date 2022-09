Justin Bieber canceló sus shows en Argentina

Justin Bieber anunció el Justice World Tour y dos fechas en el país, y desde entonces, las fanáticas en Argentina comenzaron con la cuenta regresiva. Sin embargo, los sueños y esperanzas de las jóvenes se desvanecen ante las grúas que se llevan las vallas del Estadio Único de La Plata.

El concierto programado para el sábado y domingo de la corriente semana tiene expectante a cientos de jóvenes que esperan afuera del estadio alguna novedad. Los hoteles tienen todas las reservas completas y un grupo de chicas espera a la intemperie en carpas la llegada del canadiense. Sin embargo, se confirmó la suspensión del show por parte de las agencias de venta de entradas.

Tiemblan las redes por la cancelación de Justin Bieber y miles de fans indignadas amenazan con que "si Justin vuelve a cancelar tomaremos acciones legales". Como sucede con muchos artistas internacionales que solo tocan en La Plata o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cientos de fanáticos viajan para verlos desde el interior del país. El gasto no solo implica pasajes y estadía, también alimento y transporte.

"Estamos esperando un comunicado oficial. Hasta ahora son todos rumores, vamos a seguir acampando por lo menos hasta el día del concierto, a menos de que una fuente oficial del team de Justin Bieber diga algo", comentó Daniela Martínez, una fanática mendocina que acampa fuera del estadio.

Las fanáticas esperaban que el concierto no se cancelara ya que no solo tienen puestas todas sus expectativas en este recital, sino también en el artista, quien superó hace tan solo unas semanas una parálisis facial. Aún así, el artista no escribió nada en sus redes pero está confirmado que sus recitales en Chile y Argentina se suspenden.

Una de las chicas comenta que prefiera que posponga el recital a que lo cancele. "Lo espero 3 años no me importa, pero que no lo suspenda. Por lo que se dice el dinero lo tiene que devolver la productora, pero en este caso la culpa la tiene el team Bieber, en Chile la productora está diciendo que 'está todo parado', nadie les dice nada, están igual que nosotras", sostiene una de sus fans que está acampando.

Un periodista en exclusiva para MDZ ingresó al Estadio Único de La Plata y registró cómo una grúa desarmaba el escenario y movían las vallas dentro del estadio. Aún no ha habido ningún comunicado oficial pero las fanáticas ya no pueden esperar más, exigen que hayan respuestas de parte de Justin Bieber.

Esta sumatoria de sucesos rebalsa el vaso que el cantante dejó casi lleno en el año 2013 cuando canceló su concierto y le rompió el corazón a miles de believers argentinas. Recordemos el hecho, hace casi 10 años Justin Bieber tenía programado un show en el Estadio Monumental y alegó tener un problema de salud. Después de eso canceló el concierto y cientos de fanáticos -y sus padres- se enfurecieron con el cantante. Desde entonces, el canadiense no volvió a pisar tierra argentina.