Hailey Bieber admitió que su matrimonio con Justin requiere de “un gran esfuerzo”

Uno de los estados más difíciles de la vida debe ser estar casado. No sólo por el hecho de ‘querer’ o estar enamorados, mucho menos por un tema de fidelidad, sino más bien por ser pacientes y comprensivos con el otro, la convivencia, todas las decisiones que deben tomar juntos, verse todos los días, reinventarse para que no se apague la llama y no dejar que la profesión de ambos los pase por encima. Hailey y Justin Bieber son un ejemplo de estos matrimonios que ha logrado sobrevivir durante cuatro años a pesar de su agenda apretada y el estado de salud de los dos.

La pareja formada por Hailey y Justin Bieber cumplirá muy pronto su cuarto aniversario de boda, convertida ya en uno de los matrimonios más afianzados de Hoolywood. Sin embargo, en toda esta época los dos enamorados han tenido que invertir mucho tiempo y esfuerzo para conseguir una convivencia equilibrada entre ellos, la cual se ha visto marcada por los problemas de salud que han sufrido ambos.

Hailey y Justin Bieber.

En su nueva entrevista a Harper's Bazaar, la modelo y empresaria de 25 años admitió que su vida en común con el astro del pop no siempre es fácil, ya que los dos se pasan el año recorriendo el mundo debido a sus compromisos profesionales. Esa distancia no es en absoluto sencilla de sobrellevar, pero la modelo recuerda que, tras un tiempo alejados el uno del otro, ella no puede dejar de pensar en el hombre de su vida.

"Sigue siendo la persona a la que siempre quiero volver. Si tengo que volar a algún sitio para un trabajo, estoy deseando regresar a casa y pasar tiempo con él. Y creo que todo eso viene del gran esfuerzo que ha habido por ambas partes", explicó Hailey.

Justin y Hailey Bieber.

La estrella de las pasarelas hizo una referencia a la parálisis facial que padeció el ídolo pop a consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt que le fue diagnosticado meses atrás, lo que le obligó a posponer los conciertos de su gira 'Justice'. "La vida cambia todo el tiempo. Día a día, semana a semana, año a año. Creo que un ejemplo perfecto es todo lo que nos ha pasado en los últimos seis meses, los sustos que nos hemos llevado los dos. Pero tienes que lidiar con todo eso a medida que ocurre", señaló en relación también con el ictus que sufrió ella hace ya seis meses.