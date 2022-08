Por Justin, las "beliebers" no le tienen miedo a nada: la inseguridad, el frío y la lluvia quedan en un segundo plano

Sin lugar a dudas Justin Bieber, ese chico canadiense que saltó a la fama de muy pequeño gracias a los videos que subió su madre a YouTube, es hoy en día una figura de nivel mundial. En Instagram lo siguen más de 253 millones de personas y donde se presenta llena estadios. Argentina fue uno de los países elegidos para el Justice World Tour, que traerá al artista al país nueve años después de su última presentación.

El escenario elegido para los dos shows de Justin Bieber es la Ciudad de La Plata, donde las beliebers están acampando en las inmediaciones del estadio Ciudad de La Plata, conocido ahora como Estadio Diego Maradona, desde el 3 de agosto.

Florencia es de la localidad bonaerense de Tapiales, partido de La Matanza, y es una de las fanáticas que acampan. La historia de la jóvenes es la de una de las tantas “beliebers” que se turnan para cuidar las carpas y ser de las primeras en entrar al estadio cuando el artista de sus shows.

Florencia tiene 19 años y una hija de 3; estudia y trabaja. Está en el acampe desde los primeros días. Al preguntarle si no se habían instalado con mucho tiempo de anticipación, teniendo en cuenta que los recitales son el 10 y el 11 de septiembre, respondió: “Lo vale, si querés estar adelante en el campo, tenés que venir antes”, y aclaró: “La idea original era venir a acampar a fines de agosto o principios de septiembre, pero una de las chicas vino el 3 y todas la seguimos. No la íbamos a dejar sola”.

“Todos tenemos obligaciones, estudiamos o trabajamos. Yo vengo de Tapiales, esta es la segunda vez que me toca venir al acampe, en un rato me voy, vuelvo el jueves y me quedo hasta el sábado. Esto lo puedo hacer porque arregle en el trabajo y mi mama y mi hermana cuidan a mi hija”, añadió la joven.

Dijo que entre todas se arreglan con la comida, tienen cocinas de campamento, llevaron comida y compran algunas cosas en los comercios de la zona. Por el tema del baño van a la estación de servicio que está al frente, donde se comprometieron a no ensuciar y entre todas ayudan a mantenerlo limpio. El tema bañarse no es algo menor, pero también lo tienen resuelto: se turnan para ir a ducharse a las casas de las Beliebers platenses. “Todo sea por Justin”, afirmó Florencia.

La fanática del cantante canadiense contó a MDZ que todos los que están en el acampe son del "fandom" de Justin Bieber, pero solo se conocían entre algunos y con el resto se fueron conociendo y haciéndose amigos allí. “Hay chicos de todos lados de la provincia, días antes de los recitales se van a sumar de todo el país”, explicó Florencia, quien dio detalles de cómo es el tema de los turnos para estar en las carpas. “En el fandom armamos una planilla Excel en la que todos anotamos los horarios en los que podemos ir durante el día y que días nos podemos quedar a dormir”, porque aclaró: “No somos vagos, todos trabajamos o estudiamos”.

Sobre la seguridad de las chicas que pasan la noche allí, Florencia dijo: “Tenemos el teléfono del comisario de la zona para llamarlo en caso de emergencia, estamos al lado de la garita que tiene policía las 24 horas y por la noche vemos pasar patrulleros bastante seguido”.

Cada una de las, hasta el momento, 22 carpas instaladas sobre la avenida 32 están numeradas por orden de llegada y son cerca de 30 las fanáticas que se van rotando por carpa durante el poco menos de un mes que falta para el primer recital.

La última vez que Justin Bieber visitó Argentina fue en el año 2013 y su paso por el país no terminó muy bien. El show que dio en el Estadio de River Plate finalizó en el octavo tema con la justificación de que el cantante no se sentía muy bien. La decisión de concluir el show antes de tiempo provocó el enojo de quienes habían pagado la entrada.

Además, pisó y limpió el piso con una bandera argentina arrojada por un fan y protagonizó incidentes con un fotógrafo en un boliche porteño, por lo que tuvo que enfrentar una denuncia judicial.