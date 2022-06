Justin Bieber compartió qué es lo que lo ayuda a sobrellevar sus problemas de salud

Si hay algo que los artistas saben muy bien es que el dinero, la fama y el éxito no son nada si no se goza de buena salud. Hace varios años, el cantante canadiense, Justin Bieber, comenzó con problemas que afectan su salud y que trata de sobrellevarlo día a día con tratamientos efectivos. Sin embargo, no tiene respiro y sigue acumulando otras infecciones que estarían obstaculizando su carrera y los shows que tenía previstos a la brevedad.

Dos años atrás y por medio de su cuenta personal de Instagram, el intérprete compartió con todos sus fans y seguidores que le habían detectado la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se disemina a través de la picadura de uno o varios tipos de garrapatas. La bacteria que causa esta enfermedad se llama Borrelia Burgdorferi. Son las garrapatas de patas negras, también llamadas garrapatas del venado, las que pueden portar esta bacteria.

Justin Bieber.

En los últimos días, y cargando a cuestas la enfermedad de Lyme, Bieber sorprendió a los internautas mostrando directamente los efectos del síndrome de Ramsay Hunt que se sumó también a su ya padecimiento anterior. En su caso, tuvo una parálisis parcial del rostro por lo que actualizó a los seguidores sobre su estado de salud con una nota que refleja tanto su esperanza en una pronta recuperación, como su ya conocido fervor religioso.

A sus 28 años, el astro de la música ha vuelto a refugiarse en la resignación cristiana, como ya hizo con anterioridad cuando le fue diagnosticada la enfermedad de Lyme hace unos años o en el marco de su matrimonio con la modelo Hailey Bieber, del que aseguró en su momento que no había estado exento de desafíos, para sobrellevar los contratiempos y también para centrarse en las lecciones tan positivas que puede extraer de los momentos de adversidad.

Por supuesto, parte del optimismo que tiene estos días el artista canadiense se explica con las notables mejorías experimentadas por sus músculos faciales. "Cada día me siento mejor, y a través de toda esta incomodidad, he encontrado algo de confort en el que me diseñó y mejor me conoce. Todos los días se me recuerda que Él conoce todo mi ser. Conoce las partes más oscuras, las que no quiero que nadie sepa, y siempre me recibe con los brazos abiertos", compartió en Instagram.



"Esta perspectiva me ha dado paz durante la horrible tormenta a la que me estoy enfrentando", dijo sobre su forma para aliviar la angustia y desconectar de las preocupaciones. Cabe recordar que Justin Bieber tenía planeada una nueva gira mundial, la más ambiciosa y extensa de su carrera, antes de sufrir los primeros síntomas de un síndrome que lo obligó a renunciar a los escenarios.