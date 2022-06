Chris Evans se sinceró y habló sobre las ventajas de dejar atrás a Capitán América

La mayoría de las veces, el éxito y la popularidad no significan nada si lo que está en juego es la salud mental y física. Cuando el cuerpo dice “hasta acá” hay que escucharlo y respetarlo porque se puede salir todo fuera de control y eso es lo que supo hacer el actor Chris Evans, mejor conocido por el papel que interpretó en varias películas de Marvel, el Capitán América.

Chris Evans dio su última actuación como Steve Rogers en Marvel's Avengers: Endgame y no ha mirado atrás. El actor de 41 años, reflexionó recientemente sobre dejar atrás su papel de Capitán América mientras promocionaba Lightyear y le dijo a Yahoo Entertainment que literalmente se ha quitado un peso de encima. "He perdido como 15 libras", bromeó Evans. “Cada vez que la gente me ve, dice: '¿Estás bien? Has perdido un poco de peso. Sí, no he tenido que ir al gimnasio tan fuerte”, contó sobre la razón de no interpretar al superhéroe.

El nativo de Massachusetts se unió al Universo Cinematográfico de Marvel con Captain America: The First Avenger de 2011, luego del éxito de taquilla con Captain America: The Winter Soldier de 2014 y Captain America: Civil War de 2016, Evans regresó en cuatro películas de los Vengadores, pasando el relevo a Anthony Mackie en Endgame de 2019. Cuando se le preguntó cómo se siente ver a Anthony siguiendo sus pasos, Evans lo elogió: “No hay nadie mejor para hacerlo. Quiero decir, honestamente le hace justicia… Estoy tan orgulloso de él. No puedo esperar a ver qué harán en el futuro con él, pero si hay alguna lágrima derramada, es solo por los dulces recuerdos que tuve”.

Chris Evans como Capitán América.

A lo largo del tiempo en el que participó en el Universo Cinematográfico de Marvel, Evans apareció simultáneamente en varias películas, lo que significa que tuvo que sacrificar sus músculos de superhéroe con bastante rapidez. Mientras hablaba de su trabajo en el drama de 2017 Gifted, el actor le dijo a Yahoo Movies que se sentía afortunado de poder ganar y perder peso con facilidad.

“Creo que cambia a medida que envejezco, pero a partir de ahora parece que puedo deshacerme y agregar músculo bastante rápido”, dijo en ese momento. “Mi cuerpo no quiere ser tan grande. Simplemente dejas de hacer ejercicio, tal vez reduzcas algunas comidas. Y en unas pocas semanas vuelvo a ser un tipo flaco”.

Chris Evans como Capitán América.

Muchas estrellas de Marvel se han sincerado acerca de llevar sus cuerpos al límite para prepararse para actuaciones físicamente exigentes. A principios de este año, Will Poulter advirtió a los fanáticos que no tomaran la delantera en lo que respecta a su interesante viaje de acondicionamiento físico antes de su papel protagónico en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.