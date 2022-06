Todo sobre el síndrome de Ramsay Hunt, la condición que padece Justin Bieber

Justin Bieber, cantautor canadiense, conmovió a miles de fanáticos luego de dar a conocer la razón por la que tuvo que suspender sus próximos conciertos. El referente del pop anunció que está sufriendo una parálisis en la mitad de la cara, que fue producida por un virus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven artista compartió un video en el que contó que no se encuentra físicamente capaz de realizar los conciertos planeados de su gira “Justice Tour” por una lamentable condición. Se trata del síndrome de Ramsay Hunt el cual es causado por el mismo virus que produce la varicela.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, demostró Justin en el video que subió a Instagram.

De inmediato, el intérprete de “Intentions” pidió a sus fanáticos que comprendieran la situación, aclarando que la suspensión de sus shows se dio en el marco de este padecimiento que no le permite mover los músculos faciales: “Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente incapaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, lamentó Bieber.

Justin Bieber se vio afectado por el síndrome de Ramsay Hunt.

El esposo de la modelo Hailey Baldwin comentó que usará este tiempo lejos de las cámaras para descansar y recuperarse del todo. En ese sentido, expresó que ya se encuentra realizando ejercicios indicados por profesionales para que los nervios de su cara puedan volver a trabajar con normalidad.

Justin Bieber finalizó el video despidiéndose de sus fanáticos y agradeciendo su apoyo para afrontar esta situación. Sus seguidores no tardaron en darle mensajes de fuerza y cariño, con el deseo de que la recuperación llegue pronto.

Horas más tarde, el cantante subió una historia en su perfil de Instagram declarando que “se está haciendo progresivamente más difícil comer, lo que ha sido extremadamente frustrante”. Para terminar expresó: “Por favor, recen por mí”.

Justin Bieber hizo una importante petición a sus fanáticos. Foto: Captura Instagram @justinbieber

Todo sobre el síndrome de Ramsay Hunt

El síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster ótico (culebrilla). Según Mayo Clinic, después de que la enfermedad se va, el virus permanece vivo en los nervios, impidiendo su normal funcionamiento. Concretamente, el virus infecta el nervio facial cercano al oído interno en donde se encuentra el brote. Esto se puede dar en personas que ya han tenido varicela, a pesar de que hayan pasado años.

Entre los síntomas de la enfermedad se encuentran el sarpullido con ampollas dentro y alrededor del oído afectado, y la parálisis facial o debilidad del lado del oído afectado. En algunas ocasiones se pierde la audición del oído donde está el brote, vértigo, cambio o pérdida del gusto y zumbido en los oídos.

En cuanto a la recuperación, expertos afirman que si se la trata adecuadamente desde el momento en que aparece, se consigue una buena evolución.