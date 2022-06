El día que Justin Bieber fue golpeado con una botella mientras estaba en el escenario

Justin Bieber fue golpeado mientras estaba en el escenario en la ciudad brasileña de Sao Paulo, cuando una botella de plástico (lanzada por uno de sus aficionados presentes) le impactó en la mano y le hizo caer el micrófono. Lamentablemente, no fue la primera vez que el cantante fue agredido durante una actuación.

Tras ese incidente donde fue golpeado con una botella mientras estaba en el escenario, el ídolo pop reaccionó muy irritado, dio rápidamente la espalda al público y abandonó el show en el Arena Ahembi de Sao Paulo.

Según se vio en los videos que subieron a las redes sociales, el hecho sucedió justo cuando ya estaba finalizando la canción de Boyfriend. Por su parte, los organizadores del espectáculo se negaron a comentar cómo había sido el incidente ni tampoco aclararon si el cantante anticipó o no el final de su presentación.

Sin embargo, ya se conocía cuál era la lista de temas que el canadiense tenía previsto cantar y todos asumieron que nunca llegó a su principal éxito entre las adolescentes. En cuanto a las fans, tuvieron que abandonar la Arena Anhembi sin escuchar su tema preferido “Baby”, el simple con el que Bieber casi siempre acababa todas sus presentaciones en esa gira llamada BelieveTour.

Justin Bieber reaccionó irritado y se fue ¿sin terminar?

Pese a los gritos de todo el público presente, el llanto de otros y la histeria de las adolescentes, Justin Bieber nunca regresó al escenario. Solo se acercó uno de sus músicos para recoger el micrófono que aún se encontraba en el suelo.

Por suerte para sus fans, el incidente no impidió del todo que el espectáculo quedara truncado, especialmente porque alcanzaron a verlo en el momento en que se quedó en camisa regata.

Incluso, en la mitad del concierto, ante los interminables e insistentes coros de "Justin, te amo", el cantante respondió con una invitación para que una de sus admiradoras subiera al escenario y cantarle mirándola a los ojos.

Esta no fue ni la primera ni la única vez que el cantante vive una situación de estas características. Una vez, una fan le lanzó una bandera de Argentina durante un concierto en Buenos Aires y él la arrastró fuera del escenario. En otra oportunidad, le dijo a una fan "me pones enfermo", pero luego, a través de las redes sociales, se disculpó:

"A veces tengo que escuchar a los de seguridad para que nadie resulte herido, pero me gusta vuestra actitud, el Reino Unido va a por todas" y agregó: "No estaba irritado, estaba cansado. Es algo normal, no soy una máquina". Justin Bieber fue golpeado con una botella en el escenario.

Así es como al cantautor canadiense lo rodean muchos otros episodios con características similares. Sin embargo, llama poderosamente la atención que sus 'beliebers', así como se hacen llamar sus admiradoras, siempre solo tienen buenas palabras para el cantante.

¿Por qué crees que Justin Bieber vive este tipo de episodios?