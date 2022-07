Fans de Harry Styles que acampan afuera del Monumental denuncian hostigamiento

Cinco carpas y unas diez chicas se ubican sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta. A pocos metros de la entrada principal al Estadio Monumental de River está este grupo que, sin importar el clima, seguirá allí hasta fin de año, más precisamente hasta el 3 y 4 de diciembre, los días en que Harry Styles tocará en el país.

Allá por 2019, el exintegrante de One Direction anunciaba sus fechas para el 2020. La gira Love on tour se esperaba para octubre de ese año pero la pandemia interrumpió los planes y se pospuso para el siguiente año. En 2021, Harry Styles tampoco vino a la Argentina y han pasado ya 4 años desde que estuvo en el país, cuando tocó en DirecTV Arena en Tortuguitas.

Harry Styles en el 2018 en Argentina.

Esta vez el lugar elegido es el estadio de River, en el barrio porteño de Núñez. Aunque los shows serán recién en diciembre, ya hay -desde hace un par de semanas- fanáticas esperando fuera del estadio. ¿Qué esperan? La respuesta más obvia es: ser las primeras en entrar al lugar y, por ende, estar adelante de todos, junto al escenario, en el recital. Pero la verdadera respuesta solo la tiene este grupo de fas que ha decidido no hablar con la prensa.

Cuando MDZ se acercó al Estadio Monumental y consultó con las jóvenes -que deben tener alrededor de 18 años- y una de ellas comentó que no daban declaraciones porque no quieren que trasciendan sus caras ni sus nombres . Según relataron, muchas personas las agredieron y amenazaron por mensajes a través de las redes sociales y otros las criticaron por su amor incondicional al cantante británico.

Muchas de las personas que pasan por la vereda se burlan de ellas y les toman fotos.

Justamente el nombre del tour de Harry Styles es Love on tour, es decir, que el artista quiere que en sus shows haya un clima de alegría, compañerismo, diversión y sobre todo respeto por el otro. Sus fanáticas están recibiendo todo lo contrario. Mientras les consultábamos sobre las carpas, se acercaban fanáticos de River que se dirigían al estadio, se reían de ellas y les tomaban fotos. Un hombre incluso se acercó a las carpas a preguntar qué hacían allí y las fanáticas del autor de temas como Golden o Sign of the Times cerraron las carpas.

Según usuarios de Twitter, son bastante más de 10 las fanáticas que están realizando el acampe dentro de las carpas. Supuestamente, es un grupo organizado que por turnos rotativos ocupa los lugares y así es como cada una de ellas sigue con su vida diaria con total normalidad.

Las carpas están colocadas sobre varios aislantes para no pasar frío y, además, algunas están cubiertas con bolsas de residuos para que cuando llueva el agua no pase. Las chicas están todo el tiempo dentro de las carpas y solo salen para ir al baño que está al lado del Estadio Monumental. Mientras jugaban al truco y explicaban que mucha gente les manda "hate" (odio) por medio de las redes, estaban esperando atentas a que saliera el nuevo videoclip de Harry Styles, Late night talking.