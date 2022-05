A siete años de la disolución de One Direction, Harry Styles habló sobre sus ex compañeros de banda

La semana pasada por fin pudimos escuchar uno de los discos más esperados de este año, Harry’s House, el tercer álbum solista del cantante británico Harry Styles. El artista nos lleva en un viaje introspectivo a conocer sus sentimientos y pensamientos más íntimos a lo largo de 13 nuevas canciones. Se acaban de cumplir siete años de la disolución de la banda que le abrió las primeras puertas, One Direction, y Style habló con los medios sobre sus ex compañeros de grupo.

Lo cierto es que Harry Styles siente un amor muy profundo y un gran respeto hacia Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, sus compañeros de One Direction. Pasaron siete años desde que la boy band decidió ponerle fin a una etapa que los llevó a lo más alto del estrellato y en la que pudieron aprender y crecer juntos por lo que, el cantante de As it was, declaró en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music que no podría haber navegado por la fama sin ellos.

One Direction.

“Veo a las personas que pasaron por lo mismo que nosotros, pero por su cuenta. No puedo imaginar haber hecho eso, de verdad. Me siento muy afortunado de que siempre nos tuviéramos el uno al otro para lograr una unidad”, comentó Harry. La banda One Direction nació en 2010 en X Factor y finalizó en 2015. Esta experiencia la describió como un hecho aislado. Lo comparó con estar de un lado del cristal mientras todos los demás están del otro. Cuando era integrante de la banda, pudo sentir que tenía a otros de su lado.

“Creo que hay mucho respeto entre todos nosotros, si hiciéramos algo juntos. Es algo que realmente no puedes deshacer y es como un amor muy profundo el uno por el otro”, expresó el artista de 28 años. “Pasábamos por grandes momentos en la banda y siempre se sentía como un alivio. Como, ‘oh, no fallamos. Eso se siente como un gran alivio’, pero nunca sentí que celebraba nada”, arrojó.

Harry Styles.

Por otra parte, habló sobre lo bien que le hizo a su carrera profesional y a su vida personal comenzar terapia. Gracias a ella pudo abrir muchas puertas en su mente y cuantas más puertas abría, más fácil se volvía aflojar emocionalmente. Harry Styles comenzó sus sesiones de terapia hace cinco años, cuando recién aprendía a hacer malabares de sobrellevar la fama solo, y en lo primero que hizo foco fue en todo aquello que había estado ignorando por la inercia emocional. “Creo que aceptar vivir, ser feliz, sufrir en los extremos, eso es lo más vivo que puedes estar”, aseguró el cantante.

Pese al éxito, el camino recorrido y el gran cariño hacia sus compañeros de One Direction, Styles no puede negar que “se sintió libre” cuando comenzó la carrera en solitario y firmó un contrato para su álbum homónimo de 2017.

El pasado 20 de mayo, Harry Styles lanzó Harry’s House, su nuevo y tercer álbum disponible en disquerías y en todas las plataformas digitales.