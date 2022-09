Hizo una prueba para ver cuál termo es mejor: ¿nacional o importado?

Los amantes del mate entenderán este gran dilema, ¿es mejor un termo Stanley o un termo de industria nacional? Aunque parezca una pregunta sonsa, cuando estás en un viaje por tierra y no hay absolutamente nada a 200 kilómetros para el norte y otros 200 kilómetros para el sur, tener un termo con agua caliente resulta indispensable.

Sin irnos a un extremo, cuando salimos de casa por la mañana y esperamos el tren o el colectivo tomamos frío. Después de quizás unos 40 minutos o incluso, más de una hora viajando, el agua ya no está hirviendo como cuando guardamos el termo. Por eso es que resulta esencial tener un termo que mantenga la temperatura.

Malena Rey, usuaria de Twitter hizo la prueba y la compartió con todos sus seguidores. "Hace poco heredé un termo Stanley así que hice lo que cualquier persona normal haría: ponerlo a competir con mi Lumilagro de siempre en un experimento casero. Los mantendré actualizados", escribió Rey.

Para hervir el agua es sabido que debe llegar al punto de ebullición de 100° C, aunque muchas personas no la hierven para tomar mate, otras si lo hacen y dejan un rato el termo abierto. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microbios causantes de enfermedades, incluidos los virus, las bacterias y los parásitos.

Arrancamos en aprox 82 grados (si quieren más precisión vayan a Nature). Lumilagro a la izquierda. Actualizamos en una hora. pic.twitter.com/8OZ8nZynCY — Malena Rey (@malerey_) September 5, 2022

Ya con más de 23 mil "me gustas" en el hilo de Twitter, pasó una hora y la joven actualizó a sus seguidores cómo seguía la batalla. A las 11:06 de la noche tuiteó: "Una hora después la pérdida de temperatura es mínima en ambos". Y agregó: "Conclusiones preliminares: para usar en tu casa para los mates de la tarde, no vale la pena invertir en un termo caro. Actualizamos en una o dos horas dependiendo de cuánto sueño tenga".

Dos horas después, ambos termos mantuvieron la temperatura del agua a 80°C. "No puedo prometerles quedarme hasta la 1 pero haré el intento", escribió. "Tres horas después, exactamente la misma temperatura en ambos. Para viaje corto en auto o ir a la facu, el lumi es mas que suficiente. Actualizo para las 12 horas mañana, buenas noches!", cerró el día la joven.

"Para mí esto es empate, no sé qué dicen ustedes. Igual a las 24 horas probamos de nuevo", escribió Rey esta misma mañana. El hilo se hizo viral en la red y decenas de personas comentaron sus propias experiencias.

"Porque nadie esta hablando de la tapa de porquería que tienen los Stanley. Me desespera jajaja soy la única?", escribió otra tuitera a lo que otro usuario le respondió "estoy diciendo eso, el Stanley no es un termo matero".

Mientras que otro usuario acotó: "Lo hice con instrumental de precisión. Es mejor el Lumilagro. El tema es que se te cae media vez y se rompe. El Stanley es para otra cosa". A lo que un usuario sumó "Hermano al Stanley lo tiras por una montaña y sobrevive. De hecho si mal no recuerdo lo promocionaron tirándolo de un helicóptero. El Lumilagro se te cae de la mesa y ya se rompe".

"Banco la duración de la temperatura del Stanley pero me resulta inútil. Para tomar mate en tu casa, el litro lo bajas al toque, no necesita tanto tiempo. Y para tomar de viaje es algo similar. No te tomas un termo en un día. No sirve para el argentino promedio", concluyó otro usuario.

Precios Stanley vs Lumilagro

Cuando queremos comprar un termo hay que tener varias cosas en cuenta, para qué lo queremos, vamos a recorrer grandes distancias con el termo o es solo para llevarlo a la facultad o trabajo, necesitamos un termo grande o uno chico, será para tomar mate u otra cosa, de eso depende que tapa necesitamos.

Y el factor más importante quizás es ¿cuánto estamos dispuestos a gastar? En la sociedad está la creencia de que los termos de marcas extranjeras son mucho más caros que los de industria nacional y en cierta manera, es cierto, pero también depende del modelo. Foto de pantalla.