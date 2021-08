Lanzan una App para saber qué yerba elegir, dónde conseguirla y cómo usarla en recetas y tragos

¿Alguna vez te preguntaste donde cargar agua para el termo en la ruta, o qué diferencias existen entre los distintos tipos de yerbas? Para los fanáticos del mate, esas preguntas ya tienen respuesta. Se trata de la app Mate Go, que también trae recetas, junto a un blog matero con noticias y curiosidades.

Con el avance de las redes sociales y los dispositivos móviles, el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) tuvo la idea de digitalizar el mundo matero para que esté al alcance de todos. La aplicación da a conocer diferentes tipos de yerbas con sus características y en donde comprarlos. La idea es ofrecer al usuario una ficha técnica con la composición de cada paquete, si es despalada, saborizada, o apta para tereré. Al mismo tiempo permite dar a conocer miles de marcas que a lo mejor para uno son desconocidas, porque no son las que se comercializan en el supermercado cercano. Por lo que acerca al consumidor hacia aquellas marcas familiares, y nuevas para el paladar de cada argentino.

Asimismo, Mate Go brinda un blog para los fanáticos de la infusión argentina con curiosidades, noticias, estadísticas, e incluso recetas que llevan yerba mate. Existen cientos de combinaciones aptas para cocinar con yerba como puede ser el budín, helado, mousse, bizcochos y otros tipos de alimentos.

Con la yerba mate se puede hacer desde helados hasta cerveza.

Foto: INYM

Jonás Petterson, uno de los directores del INYM dialogó con MDZ acerca de esta nueva propuesta: "Nosotros venimos trabajando fuertemente con las promociones en los medios de comunicación online, porque por la pandemia no pudimos hacerlas de forma presencial, ni realizar campañas internacionales. Decidimos apostar en las redes sociales y medios digitales como esta app, para seguir promocionando los productos de la yerba. El fin de Mate Go, es que las empresas puedan promocionar sus productos, y ayudar al consumidor a optimizar las compras. Acá van a figurar todas las empresas que quieran promocionar su yerba. Un usuario puede entrar a la página de esa tienda y comprar sus productos, o ir a visitar la fábrica. Todos pueden acceder porque Mate Go se encuentra disponible en Google Play y App Store”.

Una app que ayuda a los mateadores ruteros

La App le brinda al usuario un mapa en donde se indica en el lugar que se encuentran las paradas, o sitios que ofrecen agua caliente gratuita. La idea es de a poco ir sumando más puestos materos a lo largo de todo el país. Estos parajes pueden ser desde estaciones de servicios en la ruta, plazas, o cualquier lugar asociado al INYM. También te permite descubrir las empresas de yerba mate que se encuentren abiertas para poder entrar a visitarlas.