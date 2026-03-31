Adiós al sarro: el truco casero infalible para limpiar tu termo en minutos y sin químicos

Es posible terminar con el sarro con una limpieza sencilla y económica. Solo se necesitará un poco de vinagre y agua caliente.

El termo se usa mucho para tener siempre lista el agua para un café, mate o té caliente. Sin embargo, a veces un sabor extraño arruina la experiencia. La causa es la capa blanquecina de sarro que cubre las paredes. Es por eso que se debe realizar una limpieza sencilla con vinagre.

Vinagre contra el sarro Los que se dedican a la limpieza conocen un truco efectivo para solucionar este problema: el uso de vinagre y agua hirviendo. El sarro es una base mineral, mientras que el vinagre es un ácido acético que cuando entra en contacto con el sarro se produce una reacción química que disuelve los depósitos sin dañar el acero inoxidable ni la salud de quien consume el agua.

Gemini_Generated_Image_hu6pn8hu6pn8hu6p Adiós al sarro con este truco. Fuente: IA Gemini. El método para quitar el sarro es sencillo, pero requiere paciencia y cuidado al manipular agua hirviendo. Se necesitará vinagre blanco, agua hirviendo y bicarbonato de sodio para un refuerzo extra. Un cepillo limpiabotellas también será de utilidad o un paño suave.

En primer lugar, el termo debe estar vacío y se debe enjuagar con agua tibia para eliminar residuos. Verter una taza de vinagre dentro del termo y se puede añadir una cucharada de bicarbonato de sodio si el sarro es muy persistente. Completar el llenado del termo con agua hirviendo hasta el tope.

Luego, cerrar el termo y dejar actuar la mezcla al menos durante una hora. Si el sarro es antiguo o muy grueso, lo ideal es dejarlo reposar durante toda la noche. Pasado el tiempo de reposo vaciar el termo. El sarro se irá desprendiendo. Con el cepillo frotar las paredes y el fondo. Enjuagar con abundante agua tibia.