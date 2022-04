Lo trataron de drogadicto por tomar mate, se volvió viral y espera que la historia llegue a Zoe Saldaña

Son más que comunes las historias en redes sociales que cuentan anécdotas geniales, que en otro momento se hubieran perdido, pero gracias a las redes sociales llegan a lugares impensados. Es este el caso de Uriel De Simoni, quien publicó una historia increíble que se volvió viral muy rápidamente.

De Simoni publicó un tweet que decía: "Che, los vecinos me dejaron esta nota por abajo de la puerta" e ilustró el mensaje con una foto de un papel con un texto. El texto estaba en inglés y decía: "Hola amor, ¿podrías dejar de tomar tus drogas en público? Tenemos hijos y ahora ellos quieren tomar de ese vaso con sorbete también. Saludos".

El papel describe perfectamente la situación de varios argentinos que emigran fuera del país, como el caso del usuario, que vive en Inglaterra, que se encuentran constantemente con el desconocimiento de extranjeros hacia la bebida nacional más popular. Esto hace que muchas veces piensen que se trata de un tipo de droga que se consume a través de la bombilla, lo que genera algunas malas primeras impresiones. Estas son algunas de las reacciones que puede causar el mate para una persona que no lo conoce.

El reclamo en cuestión

Che, los vecinos me dejaron esta nota por abajo de la puerta.

El usuario aclara que contestó al reclamo con otra nota, en la que escribe sarcásticamente: "¡Perdón amigo! Decíle a tus chicos que se unan también, tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Tuyo, El pibe uri".

La genial respuesta del usuario

Por último, también reclama que esta historia llegue a Zoe Saldaña, reconocida actriz estadounidense fanática del mate. Ella ya ha reconocido que toma mate con frecuencia, y se la ha visto más de una vez en los sets de Hollywood consumiendo la infusión.

La actriz caracterizada para su papel de Gamora en Los Vengadores tomando mate en pleno set de grabación

El posteo original cuenta con más de 60 mil me gusta, y casi 3 mil retweets, por lo que se puede decir que es un verdadero tweet viral.

Obviamente, por la naturaleza de la imagen, y lo gracioso del reclamo, los comentarios se llenaron de respuestas geniales y de historias personales parecidas, estos son los mejores:

Los usuarios siempre recuerdan esta increíble imagen que surgió de Yahoo Respuestas hace varios años

Una usuaria también aprovecha para comentar su historia personal: "Un amigo de Holanda una vez me preguntó: -Cómo se llama eso que los gauchos toman para drogarse antes de arriar las vacas? -Una taza con una bombilla?" -Sí -Eso no es una droga! Aparte,un toque de sentido común: cómo vas drogado a arriar vacas?? Vas cómo IiiiUuuuuUu " Otro genial meme sobre nuestra manera de comportarnos en el exterior

Un meme sobre las "drogas más duras", ¿Es tan así? Una usuaria comparte lo insólito del pensamiento de que el mate es una droga y suma más de 20 mil me gusta

Un usuario mexicano comparte su experiencia: "Soy mexicano, y las primeras veces que me ven tomando mate siempre suponen que es una droga, ahora un par de preguntas amigos sudamericanos ¿les molesta que alguien de otra región tomen mate? ¿Lo ven como apropiación cultural?" a lo que otro responde "No, no creemos en la apropiación cultural. Trabajé en una multi y cada extranjero que venía le hacíamos tomar mate con alfajores y después los llevábamos a comer asado con fernet. Muchos se compraban su propio mate y termo".

No pensaba levantarme en todo el día pero después de ver la palabra mate y fotos y dibujos de mates tengo que levantarme y hacerme un mate. Después dicen muy sueltos de cuerpo que no es una droga. Por favor es la mejor droga que el planeta nos ha brindado.

Más demostraciones de como el mate sí es una droga, solo que no de la manera que nos imaginamos...

Otra historia personal sobre la supuesta droga compartida por el usuario El pelado.: "En una obra en construcción en Marbella, España. Los Paraguas con el tradicional tereré de la media mañana (mate frio) aparece el ingeniero encargado que fue alertado por unos Marroquíes, preguntando amablemente si no era muy temprano para drogarse".

Otros usuarios comparten fotos de celebridades tomando mate:

Por último, un usuario rescata un meme muy conocido ya, que tiene a un gaucho como protagonista.