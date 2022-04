Pidió ayuda en Twitter, se volvió viral y estallaron los memes

Las redes sociales son el lugar ideal para pedir ayuda o buscar soluciones para algunos problemas. Estas permiten encontrar respuestas a preguntas que jamás se podrían haber realizado en otro momento.

La usuaria @isitolin en Twitter compartió una corta anécdota en un posteo que se terminó volviendo viral por las respuestas que daban los usuarios. Ella escribió: "Se te cayó en la escalera de estación Callao del Subte B. Decime qué dice del otro lado . Twitter haz tu magia". Básicamente la usuaria buscó al dueño de un pequeño colgante que tiene una E de frente y detrás tendría una inscripción, el que demuestre que sabe lo que dice se lo lleva.

El tema es que luego de dos días todavía no apareció el dueño, como actualizó la creadora de la publicación en un tweet siguiente

La actualización publicada por la usuaria luego de dos días

La cuestión es que la mayoría de los usuarios de Twitter no se tomaron muy en serio la publicación, y los memes no tardaron en llegar.

Una conversación con la típica chicana futbolística

Mientras tanto, otro usuario comparte su opinión: "Increíble que un acto solidario como este coseche tantas respuestas estúpidas que no hacen más que complicar que su dueño aparezca. Típico de este conventillo."

Un usuario preocupado pregunta como está la búsqueda: "Aunque lleve tiempo, acá esperamos y cuando aparezca les cuento".

No podía faltar la canción de Marolio que tantos memes dio a lo largo de los años

Un usuario se burla de las palabras pronunciadas por el expresidente Carlos Menem: "esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo".

Forjada por los maestros de la jalea del medio de la jalea. pic.twitter.com/YMmjDSA2x2 — Leandro Cornaglia (@cuervoencapucha) April 6, 2022

Como siempre ocurre con este tipo de situaciones, no podían faltar Los Simpson. Un chiste sobre el frente del colgante y el ídolo futbolístico

Otros también usan la E como referencia y se burlan del famoso video del abecedario del cantante L-Gante.