L-Gante sorteará un millón de pesos en sus redes sociales

L-Gante sigue generando repercusiones con cada uno de sus movimientos. El creador de la Cumbia 420 sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que sorteará un millón de pesos en sus redes sociales.

"Tengo ganas de regalar un millón de pesos en Argentina. Hasta ahora te dejo esa data. Estate atento, chequea la info", manifestó el artista en un video. El músico no dio más detalles acerca de cómo será el sorteo, ni de cuándo se llevará a cabo.

La idea surgió debido al éxito que tuvo el sorteo de un teléfono celular que hizo el cantante desde sus redes la semana pasada. Es por eso que ahora, en plena gira mexicana, anunció que sortearán esa gran suma de dinero con el mensaje: "Habilitó $1.000.000 de sope".

Antes de irse a México, país donde se encuentra de gira, L-Gante le dio una sorpresa a Tamara Báez, su pareja. La joven no demoró en mostrarlo en Instagram. Se trata de una muñeca original que está muy de moda y que cuesta cerca de 20 mil pesos. "El mejor regalo. Gracias mi amor", comentó la mamá de Jamaica.

Tamara y L-Gante están viviendo un gran momento como pareja. Hace tiempo que limaron asperezas y ella ya no le presta atención a los mensajes que recibe en Instagram, acusando al músico de engañarla. "Varias veces me dicen que él me está engañando pero en realidad se encuentra durmiendo al lado mío", sostuvo la influencer días atrás en el programa de Moria Casán.