Sorprendente: una estrella de Guardianes de la Galaxia es fanática del mate

Son muchas las personalidades internacionales que se han declarado fanáticos del mate. Entre ellos, Viggo Mortensen, la estrella de Hollywood que siempre reivindicó su preferencia por la bebida a base de yerba mate. A la lista de celebridades se sumó la reconocida actriz que da vida a da vida a Gamora en los Guardianes de la Galaxia, Zoe Saldaña.

Es que, a pocos días del estreno de El proyecto Adam (The Adam Project) para Netflix, en las redes sociales del gigante de streaming compartieron un breve video de Saldaña, quien forma parte del elenco de la película protagonizada por Ryan Reynolds. En ese video, que causó furor en las redes, la actriz de origen latino explicó de dónde surgió la fascinación por el mate y reveló que tomó mucho de esta infusión durante el rodaje de la película.

"Empezó en realidad cuando yo era jovencita, viviendo en República Dominicana que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos, que iban a la misma escuela que yo", comenzó a decir la actriz, quien luego agregó cómo se sintió al momento de probar la famosa infusión: "La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que se lo acredité al mate. De vez en cuando, cuando podía ir a la casa de mis amigas bebía entonces mate".

Seguro sabías que Zoe Saldana de El proyecto Adam es fan del mate, pero seguro no sabías de dónde sale ese fanatismo. Acá te lo cuenta ella misma mientras te muestra cómo lo prepara. pic.twitter.com/KIAvui4e70 — CheNetflix (@CheNetflix) March 14, 2022

Zoe recordó, además, que desde el momento en el que volvió a los Estados Unidos no volvió a tomar mate por su cuenta. Pero, afortunadamente, se pudo encontrar con una argentina en el set de Marvel, quien le recordó el sabor de la bebida: "Pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista, que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steimberg, que es una súper boluda de Buenos Aires y bebe mate todos los días. De ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya diez años", detalló la artista.

Luego Zoe Saldaña reveló porqué solo lo toma con azúcar: "Si le pongo azúcar puedo beber mucho mate, pero si no le pongo solamente bebo un poquitito y basta porque la amargura del mate como que me cansa muy rápido".

Cabe destacar que el gusto de Saldaña por el mate no es una novedad. Ya se la ha visto tomando mate en el set de Guardianes de la Galaxia con el atuendo de una de las heroínas del universo Marvel.