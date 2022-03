La película de ciencia ficción que es un éxito en Netflix y que lidera el gigante del streaming

En este 2022, el gigante de la plataforma de series y películas, Netflix, ha salido con todo para seguir liderando el mercado de streaming. Es que desde finales del 2021 ha comenzado a lanzar un seguidilla de éxitos que son uno mejor que el otro. En esta ocasión, el film que está siendo furor en el país azteca es una película de ciencia ficción que cuenta con grandes estrellas de Hollywood.

Este film al cual hacemos referencia y que hoy es de los más vistos en este género en Netflix México, es "El proyecto Adam" o como en su nombre original "The Adam Project". Esta película estadounidense es dirigida por Shawn Levy y tuvo su estreno en la plataforma el 11 de marzo. Pese a que tiene pocos días desde su lanzamiento, se encuentra hoy liderando el Top 10 de las películas más vistas en el país azteca.

Después de un aterrizaje forzoso accidental en 2022, el piloto de caza que viaja en el tiempo Adam Reed se une a su yo de 12 años en una misión para salvar el futuro. La misma está protagonizada por un gran elenco liderado por Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Catherine Keener y Walker Scobell.

"The Adam Project" contó con un guión específico escrito por TS Nowlin. La película se anunció inicialmente como Our Name Is Adam en octubre de 2012. Paramount Pictures se interesó en adquirir ésta, y Tom Cruise se incorporó como protagonista. Sin embargo no se llevó a cabo y se revivió en julio de 2020 cuando se trasladó a Netflix, con Shawn Levy como director y Ryan Reynolds como protagonista. El último borrador del guión fue escrito por Jonathan Tropper, a partir de borradores anteriores de Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin. En noviembre, se agregaron al elenco Jennifer Garner, Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr. y Walker Scobell.

Teniendo en cuenta la calidad de las películas y series que ha lanzando Netflix, todos están atentos ante nuevos lanzamientos que al parecer vienen cada vez mejores. Esto marca que el gigante del streaming buscará seguir siendo el número uno en este 2022 con largometrajes y series que sin dudas serán de las más vistas en el año.