Revelación en Guardianes de la Galaxia: ¿quién es el famoso personaje “bisexual y poliamoroso”?

Una nueva polémica gira en torno a una de las historias del momento. Un comic dio a trascender que Star-Lord, uno de los personajes principales de Guardianes de la Galaxia, es “bisexual y poliamoroso”. En las redes sociales, los fanáticos se preguntan cómo reaccionará al respecto Chris Pratt, el actor encargado de encarnarlo en la pantalla grande.

¿Qué pasa con Star Lord, uno de los protagonistas de Guardianes de la Galaxia?

Star Lord es el líder de los Guardianes de la Galaxia. Su nombre así lo indica: es el “Señor de las Estrellas”. Por lo tanto, también es uno de los personajes más queridos y adorados por los miles de fanáticos de la historia creada por Marvel.

La historieta más reciente de la franquicia presenta novedades significativas en torno a este carismático personaje. Se trata de “‘Guardians of the Galaxy: I shall make you a Star-Lord” (“Guardianes de la Galaxia: Te haré un Star-Lord”).

Sin ahondar en la trama, en este comic se lo puede ver a Star-Lord conviviendo de manera amorosa con otros dos personajes, uno masculino y uno femenino.

Guardianes de la Galaxia: ¿por qué se habla de una nueva polémica?

La controversia se vincula con el hecho de que Chris Pratt forma parte de la Iglesia de Zoe, una polémica congregación cristiana que ha sido acusada de homofobia en reiteradas ocasiones.

De hecho, el actor Elliot Page, antes conocida como Ellen Page, fue una de las que acusó a Pratt de actitudes similares, alegando que esta iglesia es famosa por sus comportamientos “anti-LGBTI”.

Los fanáticos y los seguidores de esta historia especulan con cuál sería la reacción de Chris Pratt ante la posibilidad de que su personaje también manifieste su bisexualidad y su apertura a las relaciones poliamorosas en las películas de la franquicia.

Más allá de esto, es sabido que muchas veces las adaptaciones cinematográficas que se hacen de un cómic no respetan en su totalidad la historia original.

Por lo contrario, presentan modificaciones y adaptan los acontecimientos de manera tal que coincida con los intereses y las necesidades de la empresa que produce las películas en cuestión.

Por lo pronto, habrá que esperar hasta el 2023 para ver la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia, la tercera en la pantalla grande.